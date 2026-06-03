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Meliá sigue a Iberostar y abandona la gestión de 15 hoteles en Cuba

La cadena afirma que la decisión ha sido tomada después de que "circunstancias sobrevenidas" hayan impactado de forma significativa en la "operativa, legalidad y seguridad" de estos establecimientos

El presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, en una imagen de archivo.

El presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, en una imagen de archivo. / CÍRCULO ECUESTRE - Archivo

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Sara Ledo

Sara Ledo

Madrid

Meliá, la cadena hotelera con mayor presencia en Cuba, con 34 activos, ha anunciado este miércoles que deja de operar 15 hoteles en Cuba. "Ante los acontecimientos y circunstancias que van sucediendo en el contexto geopolítico social, legal y económico de la República de Cuba, la Sociedad, en el ámbito de su ejercicio continuado de evaluación de riesgos, informa que su filial, la entidad portuguesa “Ilha Bela Gestao E Turismo, ha adoptado la decisión de concluir de forma inmediata la prestación de los servicios de gestión y comercialización, así como la cesión de uso de nuestras marcas hoteleras, con relación a los siguientes quince hoteles", dice la compañía mallorquina en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los hoteles en cuestión son Gran Hotel Bristol Habana Vieja Member of The Meliá Collection, Innside Catedral Habana, Meliá Buena Vista, Meliá Cayo Santa María, Meliá Jardines del Rey, Meliá Las Dunas, Meliá Península Varadero, Paradisus Los Cayos, Paradisus Princesa Mar, Paradisus Río de Oro, Paradisus Varadero, Sol Caribe Beach, Sol Cayo Santa María, Sol Río de Luna y Mares y Sol Varadero Beach. "Esta decisión, ya avanzada el pasado 26 de mayo a la propiedad de estos hoteles y que les ha sido confirmada en el día de hoy, ha sido tomada desde un profundo sentido de responsabilidad empresarial, y responde y es consecuencia de una combinación de circunstancias sobrevenidas ajenas a la capacidad de gestión o actuación de Ilha Bela, las cuales, todas ellas, han impactado de forma significativa en la operativa, legalidad y seguridad en la prestación de los referidos servicios para estos hoteles", añade la cadena hotelera.

La compañía que dirige Gabriel Escarrer considera que el impacto de esta decisión será "limitado" debido a que la gran mayoría de los hoteles citados estaban ya "cerrados y carentes de actividad como consecuencia de los problemas energéticos y de caída de la demanda" que viene sufriendo el país en los últimos meses. La cadena destaca que su filial (Illa Bela) está activando y llevando a cabo planes específicos para acometer una "desafiliación ordenada" de estos hoteles. "Igualmente, se están implementando los oportunos protocolos para informar de manera transparente a proveedores y clientes", añade.

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La decisión de Meliá llega un día después de que se conociera que Iberostar, la segunda cadena española con más hoteles en la isla, había decidido desvincularse de 12 hoteles que gestionaba en la isla después de que el Grupo de Administración Empresarial (Gaesa), holding empresarial del ejército castrista, fuera puesto en el punto de mira del Gobierno estadounidense por ser propiedad de las Fuerzas Armadas de Cuba.

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