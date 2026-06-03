El proyecto de vertido cero de Alicante enreda la comparecencia de Barrachina en las Cortes

El proyecto de vertido cero de Alicante se ha colado en la comparecencia en las Cortes del conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, en la que ha presentado los presupuestos de su departamento. Tanto es así, que el tema ha terminado acaparando buena parte de la sesión, después de que desde el PSOE se haya criticado que no aparece en las cuentas, algo que ha encontrado la réplica del propio Barrachina, quien ha responsabilizado al Gobierno central de haber perdido las subvenciones procedentes de Europa. Todo en una comparecencia en la que también se ha anunciado que la Generalitat cubrirá el 80 % de los costes de replantación en las parcelas afectadas por el nuevo virus que está afectando a los limoneros.

La conselleria, según ha explicado Barrachina, contará en 2026 con un presupuesto ordinario de 392,5 millones de euros, lo que supone un incremento del 7 % respecto al ejercicio anterior y consolida el crecimiento de las cuentas por segundo año consecutivo. A esta cantidad se suman 67,7 millones destinados a actuaciones de reconstrucción tras las riadas de octubre de 2024, además de los recursos gestionados por la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria (285,8 millones de euros) y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (18,8 millones de euros).

El conseller en un momento de su intervención. / INFORMACION

En conjunto, la conselleria y sus organismos autónomos dispondrán de más de 765 millones de euros para impulsar políticas dirigidas al sector primario, el desarrollo rural, la gestión eficiente del agua y la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones.

“Estos presupuestos son la mayor apuesta de este Consell por el campo, el agua y el mundo rural. A pesar de que somos la comunidad peor financiada y de las dificultades derivadas de un sistema injusto, incrementamos los recursos destinados al sector porque sabemos que detrás de cada explotación, de cada granja y de cada barco pesquero hay familias que merecen el respaldo de la Generalitat”, ha afirmado Barrachina.

En el transcurso de la comparecencia, el conseller ha informado de que su departamento cubrirá el 80 % de las replantaciones de las parcelas afectadas por el virus de la cloriosis nervial amarilla, que se está cebando con los limoneros introducidos en los años 2024 y 2025 en la Vega Baja.

El titular del departamento, asimismo, ha destacado la fuerte apuesta del Consell por la modernización agraria, con 58,5 millones de euros, y el apoyo al relevo generacional, con ayudas que han permitido la incorporación de 548 jóvenes y nuevos profesionales al sector.

Miguel Barrachina durante su comparecencia. / INFORMACION

Ha sido antes de informar de que la Generalitat destinará 68,8 millones de euros a infraestructuras hidráulicas, modernización de regadíos, reutilización de recursos hídricos, prevención de inundaciones y mejora de la seguridad de balsas y embalses. Las inversiones, ha subrayado, permitirán continuar actuaciones estratégicas como el postrasvase Júcar-Vinalopó y las infraestructuras de regadío de la Vega Baja.

“El agua es irrenunciable para la Comunitat Valenciana. Somos ejemplo de eficiencia y reutilización, pero seguiremos defendiendo cada gota que necesitan nuestros agricultores frente a cualquier recorte o discriminación”, en referencia a los recortes a la provincia de Alicante en el trasvase Tajo-Segura.

Depuradoras

Dentro de esta misma materia, la diputada socialista Ana Belén Juárez ha criticado que los presupuestos no incluyan ninguna partida para el reaprovechamiento de las aguas de las depuradoras de Monte Orgegia y Rincón de León en Alicante, el vertido cero, iniciando con ello un agrio debate con el conseller, quien ha señalado que el proyecto "está encima de la mesa de Miguel Polo, sirviente de Pedro Sánchez en la Confederación Hidrográfica del Júcar".

Y ha añadido que se entregó con todos los requerimientos en 2025 y en diciembre del mismo año con todas las exigencias "para no perder los 340 millones de euros de ayudas europeas", algo de lo que ha responsabilizado a "la incapacidad de la CHJ y del Gobierno central, que nunca han creído en el proyecto".

Desde el PSOE, así como desde Compromís, se ha puesto en duda el incremento presupuestario del que ha presumido Barrachina, indicando que, en realidad, las cuentas están congeladas, representando solo un 1,38 % del presupuesto autonómico. También han criticado la baja ejecución de numerosas partidas.