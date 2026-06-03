El Puerto de Alicante adjudica los estudios para acoger buques de mayor tonelaje

El Puerto de Alicante ha adjudicado a la mercantil Tylin Spain la asistencia técnica para la redacción del proyecto de mejora del calado del muelle 13, de manera que pueda acoger buques de más tonelaje y, con ello, mayores volúmenes de carga. La contratación se ha consumado por un importe de 132.000 euros, en una iniciativa que se enmarca en la hoja de ruta diseñada para potenciar el tráfico de mercancías.

La construcción del muelle 13 se llevó a cabo en varias etapas. Inicialmente las instalaciones consistían en un atraque discontinuo (duque de alba) formado por un cajón prefabricado de hormigón armado. Posteriormente, aprovechando el antiguo duque de alba, se construyó la alineación noroeste, creando una línea de atraque continua hasta conectar el muelle 13 con el muelle 15.

Por último, en el año 2018 se construyó la prolongación de dicho muelle. En este sentido, y con el fin de garantizar su estabilidad, se ejecutó una berna de escollera de 12,5 metros de ancho a una profundidad de 13 metros.

Operación de carga y descarga de un buque en el Puerto de Alicante. / INFORMACION

Sin embargo, el área del puerto en la que se ubica el muelle 13 cuenta con una profundidad natural de 15 metros, lo que permitiría la entrada de embarcaciones de mayor tonelaje. Justo lo que se pretende con el proyecto que ahora se acomete, mejorando el calado y eliminando un montículo de piedras que se sitúa debajo del agua, el cual limita el paso de las embarcaciones.

Sedimentos

La actuación, asimismo, incluirá el refuerzo el antiguo bloque de hormigón, la colocación de nuevos elementos de separación para ganar más profundidad útil, y el drenaje de los sedimentos que se han ido acumulando en el fondo como consecuencia del paso del tiempo.

Tras el concurso convocado para la redacción del proyecto, finalmente ha sido la empresa Tylin Spain la que ha resultado seleccionada, imponiéndose a las ofertas de las otras cinco firmas que concurrieron a la licitación. El plazo de ejecución está fijado en siete meses. En lo que respecta al coste de las obras, el plan de inversiones del Puerto contempla 40 millones de euros tanto para esta actuación como para la prolongación del muelle 19.