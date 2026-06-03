El puerto de Alicante pierde tres escalas de Corazul Cruceros que suspende programación

Malas noticias para el puerto alicantino. Corazul Cruceros ha suspendido su estreno comercial por el Mediterráneo que supondrá que Alicante pierda tres de las escalas previstas para el segundo semestre del año. La compañía tenía previstas salidas desde puertos españoles y justifica su decisión argumentando que es un mercado "altamente saturado". De esta manera, el Buenavista, un barco con capacidad para 2.140 pasajeros coge rumbo a Brasil, donde prevé arrancar la temporada 2026/2027.

La empresa había confirmado su debut en el Mediterráneo para el 8 de julio, marcando su inicio operativo oficial. La operativa inicialmente prevista tenía como base el puerto de Barcelona, al que se sumaban más puertos de embarque españoles, como Valencia, Tarragona y Alicante. La ciudad alicantina tenía en su programación tres escalas para los días 18 de julio, 12 de septiembre y 3 de octubre.

Desde Corazul señalan que este cambio de operativa responde a una ventana de mercado "muy favorable" en Sudamérica, destacando una respuesta "excepcionalmente positiva" por parte del sector turístico brasileño, con indicadores de demanda local que "superan significativamente las previsiones iniciales", según ha avanzado Europa Press.

Al mismo tiempo, y como ya se ha mencionado, este giro de la nueva firma le permite sortear un mercado europeo "altamente saturado" y los factores geopolíticos en evolución en la cuenca mediterránea mediante la reasignación proactiva de activos a regiones de alto rendimiento.

Un crucero atracado en el puerto de Alicante. / HECTOR FUENTES

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De esta manera, se cancelarán las salidas programadas por el Mediterráneo para 2026, mientras que, actualmente, se está llevando a cabo la evaluación de los itinerarios y las opciones de despliegue de la flota para la temporada europea de 2027.

Ante los afectados por este ajuste, Corazul ha afirmado que está llevando a cabo un programa integral de atención al cliente, con los agentes de reservas poniéndose en contacto individualmente con los pasajeros que tengan reservas confirmadas para gestionar sus preferencias, según han indicado desde la compñía.

Así, a los clientes afectados se les ofrecerán opciones flexibles, incluida la posibilidad de transferir sus reservas a los nuevos itinerarios por Brasil o de recibir un reembolso completo del importe del crucero pagado a Corazul.