El recetario y los productos mexicanos protagonizarán la nueva edición de Alicante Gastronómica

México será el país invitado a la octava edición de la feria Alicante Gastronómica (AG), que se celebrará entre el 2 y el 5 de octubre en las instalaciones de IFA-Fira Alacant. La presencia del país norteamericano con todo su potencial de productos, recetarios y diversidad culinaria. El país ya participa en el evento a través del Premio Internacional de Alta Pastelería Paco Torreblanca, donde se celebra una de las selecciones de los finalistas de este concurso que premia a la Mejor Tarta de Chocolate del Mundo. De hecho, la cita en México está prevista entre los días 30 y 31 julio, cuando se celebra la feria Mexipan.

La cocina mexicana está catalogada como Patrimonio Cultural lnmaterial de la Humanidad por la Unesco desde 2010. Este reconocimiento se debe al alto valor de sus productos, el sostenimiento de su tradición más ancestral, y la capacidad de mestizaje de diferentes culturas e ingredientes. Toda esta riqueza se mostrará en los diferentes eventos que salpicarán la programación de la próxima edición de Alicante Gastronómica.

La presencia de México contará con la participación de reputados cocineros y cocineras, la muestra de productos locales y las sesiones que promocionarán una de las gastronomías del mundo, mezcla de la tradición prehispánica y europea.

Foto de familia entre la organización de la feria Alicante Gastronómica y el consulado de México junto al alcalde de Alicante. / INFORMACIÓN

Nuevo consulado

El acuerdo se ha sellado por parte de la presidenta de AG, Gema Amor, y el embajador de México, Quirino Ordaz, en el acto de inauguración del nuevo Consulado Honorífico de Alicante. La participación de la cónsul honoraria de México en Alicante, Berenice Ávila, ha sido determinante para concretar la colaboración entre Alicante Gastronómica y este país, que será verdadero protagonista en la feria experiencial más importante de España.

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Al respecto, la presidenta del certamen ha señalado que Alicante Gastronómica pretende ser un escaparate doble de la riqueza gastronómica mediterránea que representa la provincia de Alicante, y un punto de difusión de otras culturas, países y tradiciones culinarias y de producto. Además, explicó que la Feria “se va consolidando como espacio preferente para la promoción de otros destinos del resto del mundo. En estos últimos años hemos visto crecer el interés de diversos países por nuestro evento, que es capaz de generar un atractivo poderoso entre el público, pero también entre los sectores profesionales”.