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III Foro Económico y Social del Mediterráneo

Los retos inmobiliarios sostenibles, a debate

El encuentro debatirá sobre desarrollo urbano y nuevas fórmulas para hacer más competitivo el territorio

El encuentro pondrá el foco en la rehabilitación y la colaboración público-privada en la transformación urbana.

El encuentro pondrá el foco en la rehabilitación y la colaboración público-privada en la transformación urbana. / Áxel Álvarez

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M.V.G.

El Club INFORMACIÓN acogerá este viernes 5 de junio, a las 10.00 horas, el III Foro Económico y Social del Mediterráneo bajo el título «Retos inmobiliarios sostenibles», una cita orientada al análisis, el debate y la reflexión sobre algunos de los grandes retos urbanos, sociales y económicos del territorio. En esta nueva edición, el encuentro pondrá el foco en la rehabilitación, la renovación del litoral y el papel de la colaboración público-privada en la transformación de los espacios urbanos.

El programa se abrirá con la mesa redonda «Ejemplo de rehabilitación en Sant Joan d’Alacant y Elche», en la que se abordarán experiencias concretas de recuperación y mejora urbana desarrolladas desde el ámbito municipal. En ella intervendrán Rosa Cussac, gerente de la empresa municipal de Personas y Ciudad de Sant Joan d’Alacant, y Antonio Martínez, gerente de la Empresa Promociones e Iniciativas Municipales de Elche, Pimesa. Ambos compartirán la visión de sus respectivos municipios sobre la importancia de rehabilitar espacios, impulsar nuevas oportunidades y responder a las necesidades de la ciudadanía desde una planificación sostenible y cercana.

La jornada continuará con la mesa «Renovar el litoral», centrada en uno de los principales activos del Mediterráneo: su fachada costera. Este bloque analizará los desafíos que plantea la regeneración del litoral, tanto desde el punto de vista urbanístico como económico, medioambiental y social. Participarán Cristóbal Ruiz, ingeniero de Caminos y director de Urbanismo de TM Grupo Inmobiliario; Jorge Juan Blay, director comercial de Alicante Global Group; y Elena Argilés, CEO fundadora del Estudio de Arquitectura Argilés Blasco.

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El foro se plantea como un espacio de encuentro entre administraciones, profesionales, empresas y agentes vinculados al desarrollo urbano y territorial. A través de las distintas intervenciones, se pondrá sobre la mesa la necesidad de avanzar hacia modelos de ciudad más eficientes, habitables y respetuosos con su entorno, sin perder de vista la identidad mediterránea y el valor social de los proyectos. Con esta tercera edición, el Foro Económico y Social del Mediterráneo consolida su papel como punto de referencia para compartir experiencias, generar propuestas y abrir nuevas miradas sobre el futuro de nuestras ciudades.

Más información. Escanea el QR para seguir el encuentro en directo

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