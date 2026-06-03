Vacaciones más caras este año: el precio de los apartamentos en la playa sube un 8 % en Alicante

Pasar una semana en la playa será este año más caro que nunca. Al menos para aquellos que decidan hacerlo en un apartamento de alquiler, una opción que sigue estando entre las más extendidas en la mayoría de destinos españoles, incluida la Costa Blanca, toda una potencia en este segmento.

De acuerdo con el informe que elabora anualmente del Grupo Tecnitasa, la provincia registra una de las mayores subidas del país, con un coste medio un 8 % superior al del año pasado. Sólo Granada, Castellón, Cádiz, Valencia, Murcia y Tarragona contabilizan subidas similares, mientras el precio medio en el conjunto de España sube algo menos, un 6,5 %.

El estudio pone de relieve una vez más las notables diferencias que existen dentro de la propia provincia en función del municipio y hasta el arenal que se escoja para esos días de descanso. La playa de San Juan, en Alicante, se consolida como el destino más caro de la demarcación, incluso por delante de Benidorm, con un coste medio de 1.785 euros por siete días en un apartamento de 75 metros cuadrados situado entre la primera y la tercera línea de costa. Son 155 euros más de lo que costaba en agosto de 2025, es decir, un 9,5 % más.

La playa de Levante de Benidorm. / INFORMACIÓN

Por su parte, el mismo apartamento cuesta 1.730 euros en la playa de Levante de Benidorm, un 8,4 % más que hace un año; o 1.660 euros en la más "accesible" playa de Poniente, donde, eso sí, los precios están subiendo en los últimos años a una mayor velocidad: casi un 15 % en comparación con el verano pasado.

Otros destinos

También son notables los 1.385 euros semanales que se pagan ya en la Torre de la Horadada, un 7,3 % más; o los 1.370 euros de Santa Pola del Este (+10 %). Quien prefiera Playa Lisa podrá ahorrarse 20 euros -algo es algo-, ya que esta otra ubicación la cotización de la semana de apartamento promedia 1.350 euros, según la citada tasadora.

En Torrevieja hay una mayor variedad de precios, en función de la playa escogida. En la de los Locos se pagan 1.140 euros (+10,1 %); 1.080 en la cala de Palengre (+8,5 %); y lo más accesible es la zona del Acequión, donde pueden encontrarse alojamientos por 865 euros por semana.

También se supera la barrera psicológica de los mil euros en La Vila. En concreto, 1.230 euros semanales es lo que deberá desembolsar quien escoja Playa Palmeras el próximo mes de agosto, un 9,3 % más; y 1.085 en el caso de la zona de la Cala.

En el otro extremo, los municipios con los precios más bajos para alquilar en agosto son Calp, donde se puede pasar una semana en un apartamento de 70 metros por 625 euros; Dénia, donde cuesta unos 675 euros; y Xàbia, con 725 euros.

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"El mercado del alquiler vacacional en costa sigue mostrando una fuerte sensibilidad a la ubicación, la superficie, la tipología del inmueble y la cercanía real a la playa. Los datos de este año reflejan que la presión sobre los precios continúa, pero también apuntan a una cierta normalización del ritmo de crecimiento. No estamos viendo, con carácter general, los repuntes de mayor intensidad registrados en ejercicios anteriores, sino una subida más contenida en el promedio nacional", afirma Fernando García Marcos, director técnico de Grupo Tecnitasa.

Datos nacionales

A nivel nacional, el importe más alto del informe vuelve a localizarse en Puerto Banús, en Marbella (Málaga), donde un piso de 110 metros cuadrados alcanza los 3.800 euros semanales. Mientras que el precio más bajo se localiza en Playa Murallón, en Tapia de Casariego (Asturias), donde un apartamento de 55 metros cuadrados alcanza los 560 euros semanales.

Por su parte, en el resto de la Comunidad, en Castellón, Benicàssim, Oropesa del Mar y Peñíscola alcanzan los 1.200 euros semanales en apartamentos de 70 metros cuadrados; mientras que en Valencia, la Patacona, en Alboraya, registra 975 euros semanales en un piso de 80 metros cuadrados, mientras que Canet d’En Berenguer alcanza los 900 euros semanales en un apartamento de 80 metros cuadrados en zona de playa.

El paseo marítimo de Calp. / INFORMACIÓN

"Un año más, nuestro informe confirma que la oferta de alquiler vacacional en costa en España es muy heterogénea, tanto por localización como por características de los inmuebles. En 2026, además, observamos un cambio en la distribución territorial de las subidas. Algunas provincias que el año pasado se situaban en los tramos más altos moderan ahora su evolución, mientras que otros mercados, especialmente en el arco mediterráneo, ganan protagonismo y pasan a concentrar los mayores incrementos. Esto refleja un mercado dinámico, en el que la presión sobre los precios no desaparece, sino que se redistribuye entre distintas zonas de costa", declara José María Basañez, presidente de Grupo Tecnitasa.