Bruselas exige a España más vivienda, revisar las ventajas fiscales del IVA e impulsar la innovación

La Comisión Europea redobla la presión sobre España por la escasez del ladrillo asequible. Bruselas, en su diagnóstico de primavera de los Estados miembros, ha señalado que, entre los grandes deberes pendientes del Gobierno, exige ampliar el parque de viviendas, además de mayor inversión en infraestructuras críticas ante el auge de fenómenos climáticos y destinar más gasto público a la innovación.

La UE piede acotar las rebajas fiscales

Además, una de las principales preocupaciones derivadas de las cuentas públicas del país son los beneficios fiscales derivados del IVA reducido para el sector hostelero.

Por ello, en el ámbito fiscal, Bruselas ha pedido a España limitar el uso del IVA de la hostelería por el "gran impacto presupuestario" que tiene en las cuentas públicas. "España presenta las mayores disparidades en materia de política del IVA de la UE", ha subrayado el Ejecutivo comunitario en su documento publicado este miércoles. Entre aquellos sectores que reciben las ventajas, destacan la hostelería. "Un uso más restringido de los tipos preferenciales del IVA contribuiría a simplificar el sistema tributario", han aconsejado.

Otra clave del análisis semestral ha sido la vivienda. "España cuenta con uno de los parques de viviendas sociales más reducidos de toda la UE, ya que representa menos del 2% de la oferta total de viviendas, frente a una media europea del 7%", han explicado desde la UE. Como consecuencia, el Ejecutivo ha recomendado agilizar el papeleo para facilitar el crecimiento del parque de viviendas. Entre sus consejos, recomienda revisar el marco normativo, agilizar los trámites de concesión de licencias y reutilizar el parque inmobiliario infrautilizado.

Mayor pobreza infantil

Entre otras preocupaciones fundamentales, la UE ha destacado el repunte de personas sin hogar y la pobreza infantil como consecuencia de la crisis de vivienda. "El mercado inmobiliario español sigue sometido a una fuerte presión debido a los persistentes cuellos de botella en la oferta, especialmente en las zonas de alta demanda", han apuntado.

Las infraestructuras críticas también vuelven al foco del Ejecutivo comunitario, tres meses después del trágico accidente en Adamuz (Córdoba). La Comisión Europea ha pedido desplegar medidas e inversiones adicionales para “proteger las infraestructuras críticas”, sobre todo las ferroviarias y las viarias, utilizando fondos de la UE para apuntalar la inversión pública.

Cerrar la brecha de productividad

Además de la vivienda y la infraestructura, el Ejecutivo de la UE también ha avisado que la baja inversión en I+D (innovación y desarrollo) sigue lastrando a la productividad española. Por ello, ha pedido al Gobierno impulsar la inversión I+D hasta el 1,25% del PIB para 2030 a través de incentivos fiscales "bien diseñados". Desde Bruselas califican que el gasto en I+D es de carácter "limitado" y distribuido de forma "desigual" en algunas regiones del país.

Estos patrones de inversión han sido "insuficiente" para estimular el gasto empresarial en todo el país. Desde la Comisión aconsejan diseñar una hoja de ruta de inversión para reducir su dependencia de los fondos europeos y combinar incentivos fiscales, subvenciones y mayor inversión pública para apoyar a la innovación.