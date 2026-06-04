De los 85 millones de Alicante a los 13.892 euros de Famorca: esto es lo que ingresa tu ayuntamiento con el IBI

Suele ser un momento temido por la mayoría de propietarios. Llega la carta con el membrete del ayuntamiento de turno o de Suma y el afectado ya sabe que en breve tendrá que pagar el IBI, el Impuesto de Bienes Inmuebles que puede suponer desde varios cientos de euros hasta algunos miles, dependiendo del tamaño, la antigüedad o la fecha de la última revisión catastral.

En cualquier caso, una cantidad más que significativa que, eso sí, no ha variado demasiado en los últimos años en la mayoría de municipios. Claro está, con algunas excepciones.

De acuerdo con el balance que acaba de publicar el Instituto Valenciano de Estadística, el conjunto de ayuntamientos de la provincia de Alicante ingresó 624,6 millones de euros durante el año pasado por este tributo, apenas un 0,6 % más que el ejercicio anterior y solo un 6,76 % más que hace una década. Todo ello referido al IBI urbano, sin tener en cuenta el que pagan las fincas rústicas, que apenas suman 11, 8 millones de euros más a las arcas públicas.

Se trata de evolución muy alejada de la inflación, que, en este mismo periodo, se ha incrementado en un 28,8 % en la provincia; o del incremento de la población que deben atender esos mismos consistorios, que ha aumentado un 10,6 %. Una discrepancia que no deja de sorprender, si se tiene en cuenta que este impuesto representa la principal fuente de financiación de cualquier ayuntamiento, al aportar entre el 25 % y el 40 % de sus ingresos totales.

Catastrazo

Para entender esta evolución hay que echar la vista un poco más atrás, como apunta el director general de Suma, José Antonio Belso. En concreto, a la década anterior, entre los años 2006 y 2015, cuanto ocurrió lo contrario y los ingresos de los consistorios alicantinos se dispararon casi un 70 %, al pasar de 346,2 a 585 millones de euros.

Fachada de la oficina de SUMA, reabierta en el centro de Torrevieja / D. Pamies

Como explica Belso, son varios los factores que influyen en la evolución del IBI. Por ejemplo, el enorme volumen de viviendas construidas durante los años de la burbuja o los cambios en los coeficientes que los consistorios aplican al valor catastral de los inmuebles.

Sin embargo, entre 2005 y 2015 el principal motivo del aumento de recaudación fue el denominado "catastrazo", es decir, la revisión generalizada de los valores con los que están inscritas las propiedades en este organismo que fue, además, acompañada de fuertes inspecciones para aflorar construcciones ilegales. Una subida que se aplicó de forma gradual durante esos años.

Efecto péndulo

Esa subida del recibo y las críticas que ocasionó entre los ciudadanos provocaron un efecto péndulo, que llevó a que en la década siguiente la mayoría de ayuntamientos optara por congelar o, incluso, reducir los coeficientes que aplican, lo que ha provocado este incremento mucho más reducido entre 2015 y 2025.

Aún así, hay excepciones, como el caso de Benidorm, que en 2023 aprobó un incremento de más del 20 % en ese coeficiente, lo que ha disparado sus ingresos por IBI: el año pasado recaudó 46,4 millones frente a los 37,2 millones de sólo dos años antes.

Con este dato, la capital turística de la Costa Blanca se sitúa como el tercer municipio con mayores ingresos por este tributo, lo que tampoco le viene mal ahora, ante los pagos que debe realizar a los Murcia Puchades, tras la sentencia que obliga al ayuntamiento a compensarles por los terrenos de Serra Gelada.

A la cabeza de la recaudación se mantiene, como era de esperar, la ciudad de Alicante, que el año pasado ingresó 84,9 millones de euros, de acuerdo con la recopilación elaborada por el IVE, en base a los datos en poder del Ministerio de Hacienda, que dirige el valenciano Arcadi España. Son 1,9 millones más que en el ejercicio anterior, pero, curiosamente, también 1,9 millones menos de lo que ingresaba en 2015.

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Por su parte, Elche logró 55,6 millones en 2025 -se trata de la cuota íntegra, es decir, después de descontar bonificaciones a determinados colectivos y otras rebajas- casi 1,2 millones menos que el ejercicio anterior y prácticamente la misma suma que hace una década.

Otras cifras destacadas son las de Torrevieja, que factura 34,3 millones por el IBI, u Orihuela, que obtiene 27,6 millones. En ambos casos, pesa mucho la existencia de un enorme parque de segundas residencias, que, aportan a las arcas municipales unos recursos ingentes. En contraste, Alcoy, con una población similar, pero sin ese factor, sólo consigue 15,6 millones por esta vía.

En el extremo opuesto, el municipio que menos recauda con el IBI es Famorca, que apenas ingresa 13.892 euros, de acuerdo con ese estudio del IVE.