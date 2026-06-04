Asaja exige soluciones ante la alerta fitosanitaria en el campo de Alicante

Asaja exige soluciones ante la "vulnerabilidad fitosanitaria" que sufre el campo de Alicante. Así lo ha reclamado el presidente de la entidad, José Vicente Andreu, que pone el acento en terminar con el arranque masivo de almendros por la xylella y en compensar a los agricultores que se están viendo afectados por el virus que afecta a los limoneros. Ha sido en el transcurso de la celebración de la Noche de la Agricultura Alicantina, donde se ha procedido a la entrega de los galarones anuales de la organización.

Este jueves, tras la celebración de la 39 asamblea general ordinaria con los socios compromisarios presentes, ha dado comienzo la gala de la Noche de la Agricultura Alicantina organizada por Asaja Alicante en Torre de Reixes. El presidente, José Vicente Andreu, ha sido el encargado de la apertura, aprovechando la ocasión para alzar la voz sobre las cuestiones más relevantes de la actualidad del sector agrario alicantino ante más de 350 agricultores y ganaderos, profesionales del sector, representantes del tejido socioeconómico y autoridades.

José Vicente Andreu interviniendo en la gala. / Rafa Arjones

Andreu ha denunciado con dureza la desprotección que sufren los agricultores ante las crisis sanitarias del campo, manifestando de forma contundente que "nos llegan una o dos plagas por año y no tenemos materias activas disponibles ni autorizadas para combatirlas".

Como ejemplo de esta vulnerabilidad fitosanitaria, ha censurado la gestión de la Generalitat con la xylella, acusando al actual equipo de gobierno autonómico de ponerse de perfil ante el arranque masivo de almendros. Asaja lleva años exigiendo sustituir este arranque por una estrategia de contención, dado que se está alterando visiblemente el paisaje de las montañas de Alicante, a la vez que empujando a sus agricultores al abandono.

Toni Pérez ha sido el encargado de cerrar el acto. / Rafa Arjones

Al mismo tiempo, ha sido tajante al exigir responsabilidades por el virus de la clorosis nervial amarilla que afecta a los cítricos, en especial al limón, introducido a través de plantones contaminados que los viveros vendieron a los agricultores en 2024 y 2025. Para Andreu, los viveros han fallado en los protocolos y no solo la conselleria debe indemnizar a los afectados por esta situación sobrevenida. “Ellos deben ahora reponer los plantones de forma gratuita a los agricultores que en su día los compraron pensando que estaban sanos”, ha remarcado.

Trasvase

En materia hídrica, además de exigir el blindaje de la vigencia del trasvase Tajo-Segura y afirmar que la aplicación de las nuevas normas supondría una reducción cercana al 50% del agua trasvasable respecto a los envíos medios históricos, José Vicente Andreu ha advertido de que un cambio de Gobierno solo tendrá sentido para el sector agrario de la provincia “si viene acompañado de una rectificación real de la política hídrica nacional”. En este sentido, ha señalado que sería “una profunda decepción que quienes han situado el agua en el centro de sus discursos y compromisos electorales mantuvieran las mismas decisiones que han puesto en riesgo el futuro del trasvase Tajo-Segura”.

Asimismo, el presidente ha destacado la importancia prioritaria del proyecto de vertido cero de Alicante como el gran modelo provincial de economía circular. Para ello, ha reclamado la construcción de una gran infraestructura bidireccional del agua que vertebre al territorio, al igual que las autopistas.

Un momento de la Noche de la Agricultura Alicantina. / Rafa Arjones

La organización agraria alicantina también ha lanzado un ultimátum a la administración autonómica respecto al sistema de seguros agrarios, que actualmente desprotegen con sus condiciones a los productores de cereza. "Le pido a la conselleria que, si Agroseguro no arregla este sistema para que el productor pueda asegurar sin arruinarse, no aporte ni un euro más de dinero público. El seguro ha dejado de ser un mecanismo de solidaridad para convertirse en una simple cuenta de resultados financieros", ha criticado.

Galardones

La gala también ha servido para poner en valor el esfuerzo y trabajo del campo a través de sus seis premios anuales. Así, el premio Empresario Agrícola, entregado por el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, ha sido para Ovidio Más Sala, de Llíber, por mantener viva la tradicional Escaldà de la Pansa de la Marina Alta en riesgo de desaparición.

El premio Joven Agricultor, entregado por la directora general del Agua y Desarrollo Rural de la Conselleria de Agricultura, Lourdes Pérez, ha recaído en Raúl García Vidal, de La Romana, que a sus 22 años ha consolidado la empresa Penyafresh dedicada a la producción y comercialización de hortalizas y frutas de hueso.

La mesa de autoridades. / Rafa Arjones

El premio Referente Ganadero, entregado por el secretario autonómico de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Vicente Tejedo, ha sido para Irene y Jesús Gómez Calcerrada de Ibi. Padre e hija simbolizan la resistencia de un sector, siendo una de las últimas granjas de cunicultura que siguen operativas en la provincia.

El premio Mujer Rural, entregado por la secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio de la conselleria, Sabina Goretti, ha ido a parar a Esther Díaz Sabater, de Agost, quien se ha convertido en un ejemplo de conciliación familiar y perseverancia con una producción de todas las variedades de Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó

El galardón de Promoción e Impulso del Campo ha sido para el Ayuntamiento de Elche. Recogido por su alcalde, Pablo Ruz, de manos del presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, el premio reconoce la defensa por parte de la institución del trasvase Tajo-Segura e iniciativas como la implantación de un sistema pionero de recogida de residuos agrarios

El premio Trayectoria Agroalimentaria, por último, ha sido para Finca Morote, de Alicante. Entregado por el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, a las tres generaciones de la familia que representan uno de los últimos vestigios de la Huerta de Alicante.

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La clausura del acto ha corrido a cargo de Vicente Tejedo y el propio Toni Pérez.