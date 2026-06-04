Bruselas da el visto bueno a un paquete de ayudas de 25 millones del gobierno al sector pesquero

La Comisión Europea ha aprobado este jueves un nuevo paquete de ayudas del gobierno por valor de 25 millones de euros, esta vez para ayudar al sector pesquero a hacer frente al incremento del precio del combustible, como consecuencia de la crisis en Oriente Medio.

España había solicitado al Ejecutivo comunitario la aprobación de un programa de ayudas para el sector pesquero. Las empresas recibirán una subvención de 0,20 euros por cada litro de diésel comprado entre marzo y junio de este año, en forma de subvención directa. En total, podrán recibir un máximo de 200.000 por buque y 400.000 por armador.

Aunque ahora están a la baja, la guerra en Oriente Medio ha disparado el precio de los combustibles. Para hacer frente a esos costes extra, Bruselas decidió relajar las normas de ayudas de Estado para que los países que lo deseen puedan apoyar a los sectores más afectados. Es en este contexto que España presentó este plan de ayudas.

La Comisión ha determinado que el plan español cumple con la legislación al contar con "un presupuesto estimado claro" y tratarse de una medida temporal. Bruselas ha confirmado con su decisión que este paquete de ayudas "es necesario, adecuado y proporcionado para facilitar el desarrollo de una actividad económica y no afecta negativamente a las condiciones comerciales en contra del interés común".

Ayudas a los agricultores

Es la tercera vez en apenas dos semanas que la Comisión aprueba ayudas de Estado españolas. En los últimos días, el Ejecutivo comunitario ha dado luz verde a dos paquetes que deben servir tanto para aliviar el impacto de la guerra en los precios del combustible como en el de los fertilizantes para los agricultores.

En primer lugar, aprobó un paquete de ayudas del gobierno por valor de 500 millones de euros para ayudar a los agricultores a hacer frente al aumento de los precios de los fertilizantes como consecuencia de la crisis en Oriente Medio. Esas ayudas también se repartirán en forma de subvenciones.

El pasado lunes, Bruselas dio también el visto bueno a un plan para apoyar a empresas de producción agrícola. En particular, se trata de un total de 54 millones de euros en subvenciones para mitigar el impacto del aumento del precio de los combustibles.

Noticias relacionadas

Todas estas ayudas se enmarcan en la relajación de las normas que regulan las ayudas de Estado, en respuesta a la crisis en Oriente Medio. De hecho, este permite dar ayuda para apoyar a los sectores más castigados por la crisis como el agrícola y el pesquero, pero también el del transporte.