SECTOR INMOBILIARIO
Colonial prepara su desembarco en Alemania y espera elevar un 22% su beneficio hasta 2028
La inmobiliaria del Ibex-35 ha presentado su nuevo plan estratégico
Colonial SFL prepara su desembarco en Alemania con compras de activos. Así lo ha revelado durante su Capital Markets Day 2026 en el que ha presentado su plan estratégico hasta 2028, que estima una mejora en los beneficios de hasta el 22% en los próximos tres ejercicios. La inmobiliaria cotizada en el Ibex-35 además entrará en el sector de las residencias de estudiantes, aunque mantendrá el foco de su negocio en el alquiler de edificios de oficinas en el centro de París, Madrid y Barcelona.
La compañía catalana —aunque con sede social en Madrid— ha destacado que en parte del crecimiento en los próximos años se centrará en cuatro ejes. El primero, en "aprovechar las oportunidades" que se presenten en Alemania, país en el que históricamente ha querido invertir la empresa y donde el sector inmobiliario está viviendo una recesión. No es la primera vez que la socimi (sociedad cotizada de inversión inmobiliaria) estudia una operación en el país. Ya lo hizo hace tres o cuatro años, sin éxito. Colonial SFL abre ahora la puerta a invertir en las cuatro principales germanas y con más hincapié en Berlín y Múnich.
El segundo pilar de crecimiento será su inversión en SID (antigua Deeplabs), filial que explota oficinas y laboratorios para empresas de ciencia e innovación. Tal y como reveló EL PERIÓDICO hace apenas unas semanas, el fondo soberano de Singapur GIC ha invertido alrededor de 120 millones en tomar una participación de alrededor del 30% en esta compañía que próximamente saldrá a bolsa, donde Colonial mantiene una participación superior al 60%.
Otra de las vías de crecimiento es la mejora de algunos de los inmuebles de los que es propietaria la inmobiliaria. En marcha tiene un plan acuñado Alpha X, en el que se ha planteado la mejora de varios edificios en París, la construcción de un hospital en el 22@ en Barcelona y la rehabilitación integral de la antigua sede de IBM en Madrid, que se reconvertirá en un activo de usos mixtos, entre ellos una residencia de estudiantes, su primera incursión en este segmento.
(Próxima ampliación)
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