La Costa Blanca trata de seducir a los canadienses que huyen de Trump

La geopolítica siempre ha jugado su papel en el turismo; pero, sin duda, la era Trump ha dado una nueva dimensión a esta circunstancia. El impacto de las abruptas declaraciones y decisiones del presidente estadounidense ha tenido una consecuencia en los canadienses y es que han empezado a eliminar a USA de sus opciones vacacionales. Frente a este hecho, los datos de Turespaña confirman que Europa y España se han situado en la órbita de un mercado con un tremendo potencial. Así que lo que unos pierden, se ha convertido en el último año en una ventana abierta para la Costa Blanca que quiere captar un turismo que suena a idílico porque gasta el doble que el nacional y se desplaza para más tiempo.

Esta semana la Comunidad Valencia, junto a Oficina Española de Turismo de Toronto, reunirá a agentes de viajes, turoperadores y medios especializados para empezar a tejer una red estable de contactos. La Costa Blanca no tiene el vuelo directo con el que cuenta Valencia, pero posee dos infraestructuras que encajan con el perfil del turista canadiense: campos de golf y espacios exclusivos para salud y bienestar. Entre los asistentes estarán Hosbec y la Asociación Golf Costa Blanca, aunque la Generalitat con la consellera Marián Cano al frente, ha previsto también reuniones del ámbito inversor empresarial.

Además de afianzar la conexión estable entre Manises y Montreal que opera Air Transat, los objetivos son ambiciosos. En primer lugar, está la hoja de ruta del Patronato Costa Blanca. El organismo provincial llega a su tercera visita en lo que va de año a Norteamérica y espera volver con una agenda de contactos y de prescriptores capaz de empezar a diseñar paquetes turísticos con destino a Alicante. "Es el momento", resume el secretario general de la asociación, Ángel Llopes.

En 2025, el gasto medio por turista canadiense en España fue de 2.246 euros y el gasto medio diario se situó en 261euros, que es el doble del que ahora recoge Alicante.

Más golfistas que en toda Alemania

El responsable de esta práctica deportiva conoce y dimensiona perfectamente lo que está en juego. "A pesar de su gran tamaño, Canadá tiene una población similar a España, alrededor de 48 millones. Mientras en nuestro país hay 320.000 jugadores, allí son 6 millones. Solo en Quebec, que es la región en la que estamos hay 800.000 licencias, que son las mismas que en toda Alemania". Llopes reconoce que la captación de turistas está en una fase muy inicial, pero subraya una cuestión y es que el mercado europeo está en una situación muy madura y que, por lo tanto, es el momento de buscar nuevos nichos.

Una segunda vertiente es la prolongación de estas estancias. El secretario de la asociación de golf explica que frente al paquete típico son 7 días y 5 'green fees' que compran los europeos, los canadienses y estadounidenses apuestan por "10-14 noches y no se quedan en un mismo sitio". Su planteamiento enlaza con la ficha técnica que trabajan en el Patronato de Turismo. Jose Mancebo comenta que este planteamiento permite pensar en toda la provincia y también en un perfil que tiene un ticket de gasto medio de nivel alto.

De las jornadas de mayo en Montreal, Costa Blanca se trajo una agenda que quiere potenciar. El director del Patronato pone en el centro ese objetivo de atraer grupos. "Hubo una fuerte presencia de agencias boutique y especialistas en viajes personalizados de alta gama, un segmento especialmente relevante para la estrategia de posicionamiento de la Costa Blanca como destino de calidad, sostenible y experiencial", añade. Junto al golf, el Patronato ha puesto su foco en el turismo idiomático, donde incluye Estados Unidos, y el "premium" relacionado con salud y bienestar y donde ya han participado firmas de relevancia como el Sha.

En ese trío de segmentos, Hosbec quiere presentar credenciales. Primero, porque las largas estancias van ligadas normalmente a utilizar hoteles como bases de operaciones para las estancias y segundo, porque "hay que posicionarse", sostiene Fede Fuster. El presidente de la patronal hotelera acude convencido que "frente a otros destinos que tienen mayor músculo (publicitario), hay que hacer un esfuerzo conjunto por atraer a un turista de alto poder adquisitivo que busca experiencias como las que pueden encontrar en nuestra Comunidad".

Un jugador en un hoyo de salida en un campo de golf en la Costa Blanca. / AXEL ALVAREZ

Sin renunciar al vuelo

"No renunciamos a la conexión intercontinental", remarca Mancebo y es que la presentación del destino está unida al programa que lleva Turisme. La estabilidad que se le ha dado al vuelo con València se considera una punta de lanza para que la Comunidad Valenciana cuenta con más enlace transoceánicos. Aunque desde el equipo de Marián Cano nunca han querido entrar en si Alicante o Manises, lo cierto es que se trabaja en ampliar los vuelos con Canadá y, sobre todo, abrir por fin las puertas aeroportuarias de Estados Unidos.

Los datos que corroboran este esfuerzo por parte de todos los agentes los elabora anualmente Turespaña. Desde el Ministerio, los informes de mercado de tendencias de este año han situado a Canadá en la parte alta. En 2024, un total de 643.711 turistas canadienses visitaron España, confirmando una consolidación del mercado y se estima que un 10 % llegó a la Comunidad Valenciana. En 2025, el gasto medio por turista canadiense en España fue de 2.246 euros y el gasto medio diario se situó en 261 euros, que es el doble del que ahora recoge Alicante por visitante de otras nacionalidades. Elevar esa partida cambiaría la radiografía turística de la provincia.

Los últimos datos anuales del informe Outbound Canada sobre 2025 establecen que 30,1 millones de canadienses viajaron al extranjero entre enero y diciembre. El volumen de viajes transfronterizos (EE.UU.) cayó un 20.9 % respecto al año anterior, mientras que los viajes a destinos de ultramar (no EE.UU.) aumentaron un 9.6 %. En cuanto a la disminución de viajes a EE.UU, destaca la caída del 30 % en viajes en automóvil y también la del 10,9 % por aire. El documento de Turespaña confirma que el impacto de las malas relaciones ha supuesto que, "en 2026, se ha registrado el número más alto de viajes de los canadienses a otros destinos extranjeros distintos a Estados Unidos".