Una empresa alcoyana fabrica las telas de las vestimentas que lucirán el Papa y su comitiva en España

Texol, una veterana empresa alcoyana perteneciente al sector textil, se ha encargado de fabricar las telas de las vestimentas que lucirá el Papa León XIV y la comitiva que lo acompañará en su visita a España. La firma, en concreto, ha elaborado los tejidos de más de 6.300 prendas que lucirán tanto el Santo Padre como los cardenales, obispos y sacerdotes que irán a su lado en su recorrido por Madrid, Barcelona, Tenerife y Gran Canaria. Un encargo de notable complejidad, por las características de los diseños, pero del que la empresa ha salido airosa debido a su experiencia previa en trajes regionales y de moros y cristianos, así como en algunos trabajos para la propia Iglesia.

Fundada en 1960, la firma alcoyana Textiles Olcina (Texsol), aunque situada desde hace un tiempo en el polígono contestano de Els Algars, nació como una empresa familiar dedicada a la fabricación de todo tipo de tejidos jacquard para la decoración y el hogar, abarcando productos como visillos, gobelinos, cojines, edredones y manteles, así como textiles técnicos, como es el caso de los ignífugos. Con el paso del tiempo, además, se han ido introduciendo en otros campos, desarrollando telas para las fiestas regionales o de moros y cristianos, y trabajando también para parques temáticos, tanto para vestir como para decorar eventos.

Algunas de las telas elaboradas por la empresa Texfor. / Juani Ruz

Pues bien, con todo este bagaje a sus espaldas, una casualidad ha querido que se hayan encargado de la fabricación de los tejidos de las prendas que lucirán tanto el Papa como su comitiva en la visita que va a realizar a España desde este sábado día 6 hasta el próximo 12 de junio. Así lo señala el gerente, José Olcina, quien recuerda que "nuestros representantes visitaron hace poco tiempo la empresa Zarasanta, de Zaragoza, especializada en la confección de prendas litúrgicas, para ofrecerle nuestros productos, y fue ahí cuando nos enteramos que había recibido el encargo de hacer las vestimentas para la visita papal".

Fue así cuando nació un primer pedido de tejido liso por parte de la firma aragonesa para la confección de sus prendas habituales, lo que propició que, una vez recibidos los tejidos y comprobada la calidad de los mismos, un mes después, en febrero, Texsol recibiese el encargo para la gira de León XIV por España.

Juani Ruz

¿Y cómo fue todo este proceso? Según explica José Olcina, "nos pasaron unos bocetos con dibujos de las casullas y todas las prendas complementarias, tras lo cual empezamos el desarrollo del tejido a través de nuestro equipo de diseño y nuestras máquinas de última generación para poder fabricar lo que Zarasanta necesitaba para el que, sin duda, era el encargo más importante de su historia como empresa".

De un primer pedido solo para la visita del Papa a Barcelona, poco a poco se fue ampliando hasta tener que fabricar 4.000 metros de tejido para cubrir las necesidades de los actos programados también en Madrid y las islas Canarias "Lo tuvimos que hacer todo a contrarreloj, teniendo en cuenta, además, que suponía todo un reto el desarrollar y confeccionar tanto tejido de tan alta calidad y exigencia en muy poco tiempo", enfatiza Olcina, quien recuerda, además, que casi a última hora les encargaron el desarrollo de las dos capas que lucirá el propio Papa, con un diseño original en rayón y metalizados.

En conjunto, Texsol ha tenido que fabricar tejidos para un total de 6.310 prendas, entre casullas, estolas, ínfulas, estolas diaconales, estolones y galones dalmáticos. Del conjunto, 3.480 son para los actos de Madrid, 1.120 para los de Barcelona, 950 para los de Gran Canaria y 760 para los de Tenerife. Y todo, además, en base a dos conjuntos diferenciados, uno concebido para la capital de España y otro para la Ciudad Condal, dado que ambos se repetirán en la vista a Canarias.

Uno de los telares en los que se han elaborado los tejidos. / Juani Ruz

Los motivos de las diferentes prendas se han obtenido por medio del trenzado de los propios hilos que componen los tejidos, y siempre, sobre todo en el caso del Papa, con una materia prima de altísima calidad.

Medallones

Se da la circunstancia, además, que León XIV lucirá dos medallones que también han sido fabricados por una empresa alcoyana, en este caso Metalart, especializada en la elaboración de metales para los trajes de las fiestas de moros y cristianos.

José Olcina no esconde que este encargo ha supuesto un gran honor para Texfor. "Ha sido un pedido muy especial y de una enorme responsabilidad, y la verdad es que estamos muy satisfechos de cómo ha salido todo, gracias al esfuerzo del personal de la empresa en tan poco espacio de tiempo", enfatiza.

Cabe destacar que el Papa llegará a Madrid el sábado, donde visitará un proyecto de Cáritas y celebrará una vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima. Con todo, no será hasta el día siguiente cuando él y la comitiva que lo acompaña estrene las vestimentas eelaboradas con los tejidos alcoyanos, con motivo de una misa en la Plaza de Cibeles y una procesión eucarística por el día del Corpus. El segundo de los diseños se estrenará el día 10 en Barcelona, donde León XIV presidirá la celebración de una misa en la basílica de la Sagrada Familia. Los días 11 y 12, ya en Gran Canaria y Tenerife, se repetirán los diseños de Madrid y Barcelona.