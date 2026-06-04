L'Associació Assolir dona el primer "Premi Assolir" al Grup Vectalia
Serà la cloenda de la primera temporada d'actes de l'entitat
Demà a les 19 hores, a l’Hotel Port d´Alacant l’Associació Assolir lliurarà per primera vegada el Premi Assolir al Grup Vectalia. L'acte estarà conduit per Paquibel Server, empresària de l’empresa familiar Rolser, i naix com a cloenda de la primera temporada d’actes que l’associació a fet a lo llarg del territori alacantí i valencià des de l’eix central al voltant del qual gira el projecte: la sostenibilitat, un concepte plurisèmic que enten de forma multidisciplinari, però que vertebra tota la seva acció.
Les iniciatives, actes, accions, contactes i reunions que al llarg d’aquest primer any de vida van començar a novembre, on organitzaren la taula redona i presentació de l’informe d’ Assolir sobre abocaments a la costa d’Alacant i gestió per les administracions públiques i també participaren al Workshop d’Economia Valenciana organitzat per la Fundació Nexe a Castelló; a desembre assistiren a l’activitat Desdejunis amb Josep Vicent Boira; ja a febrer, a la seu d’Enercoop a Crevillent, organitzaren la conferència-col·loqui Avanços científics en matèria de sostenibilitat energètica i possible independència energètica, a càrrec d’Antoni-Forner Cuenca i la presentació del llibre Deixar de ser el germà xicotet de la política de Carles Porcel; i a març organitzaren la taula redona i presentació de l’informe Assolir sobre el problema del sòl industrial a la Foia de Castalla al Parc Tecnològic Actiu a Castalla.
És per tot açò, que la cloenda del curs empresarial no podia ser d’altra manera que premiant a una empresa que complirà totes les expectatives de treball fetes durant l’any i és per això que el 1r premiat siga el Grup Vectalia, grup empresarial alacantí, liderat per Antonio Arias Paredes amb més de 100 anys d'experiència en el sector especialitzat en la gestió de la mobilitat i els serveis, que opera en tot el territori nacional i és present a França i el Marroc. Per la seua estratègia de sostenibilitat que es centra en la descarbonització de la mobilitat i els serveis públics en la zona d'Alacant. Els seus compromisos principals inclouen la transició cap a una flota ecològica, entre elèctrica i híbrida; la reducció de la emprenta de carboni, amb ús d'energies netes i les iniciatives urbanes amb la instal·lació de panells digitals per a promoure transport públic i mobilitat activa.
Premi que rebrà de les mans de Soletat Berbegal, consellera i segona generació familiar de l’empresa de mobiliari Actiu.
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