La ocupación hotelera de mayo, entre la estabilidad de Benidorm y el repunte del sur de la provincia

Mayo está considerado el primer mes del verano y, por lo tanto, la primera prueba para el sector hotelero. Los datos que ha hecho públicos este jueves Hosbec confirman que los establecimientos de la provincia se mueven entre la delgada línea de los récords y de la conservación de las cifras, pues 2025 fue un año excepcional. En un primer vistazo, las estadísticas revelan que Benidorm mantiene sus altos niveles y que es el buen comportamiento del resto de la provincia la que tira del carro de las subidas.

En el resto de la Comunidad Valenciana, la capital valenciana confirma su completa recuperación tras la dana y su propuesta urbana y cultura le lleva a registro superior al 90 %; mientras que Castellón lidera el crecimiento (11 %) por la ampliación y posicionamiento de su destino, aunque su capacidad hotelera es más baja y, por lo tanto, hay que contextualizarla.

En definitiva, mayo muestra que el motor benidormense sigue su particular velocidad de crucero con el 86,3 % en el quinto mes del año. Benidorm se reivindica como principal destino vacacional de la Comunidad y mejorando los registros del mismo periodo del año anterior. La ocupación hotelera alcanzó el 89,3 % en la segunda quincena. Los 2,5 puntos por encima del mismo periodo del ejercicio anterior le dan un impulso que permiten cerrar mayo con los mismos niveles de 2025, con una ocupación media del 86,2 %.

Evolución ocupación hotelera en Benidorm. / Fuente: Hosbec

El mercado internacional continúa siendo el gran soporte de la actividad turística en Benidorm, con una clara hegemonía del cliente británico, según señalan desde la patronal hotelera. Durante la segunda quincena, el Reino Unido concentró el 47,3 % de las estancias hoteleras, seguido por el mercado nacional con un 35,7 %. A continuación se situaron Países Bajos (2,9 %), Bélgica (2,7 %) e Irlanda (2,6 %), configurando un perfil de demanda muy similar al de ejercicios anteriores. En el acumulado mensual, los británicos incluso reforzaron ligeramente su liderazgo hasta representar el 48,6% del total de viajeros alojados, mientras que el mercado español se mantuvo estable en el 34,8 %.

Las perspectivas para el inicio de junio están por encima del 85 %. Las reservas ya confirmadas para la primera quincena se sitúan en el 86,3 %, "un volumen que anticipa la continuidad de una temporada turística muy sólida para la capital turística de la Costa Blanca, apoyada en la fidelidad de los mercados internacionales", de acuerdo con el informe de Hosbec.

Crecimientos

Pero superar la línea de los récords dependerá en gran medida del comportamiento que se registre en el conjunto de la provincia. Hosbec ha reflejado que la Costa Blanca ha ganado intensidad en la segunda quincena de mayo. Las poblaciones como Alicante y resto de las comarcas de la Marina tienen una evolución claramente positiva. La ocupación alcanza el 83,5 %, casi cuatro puntos más que en el mismo periodo de 2025, situando la media mensual en el 80,9 % frente al 78,4 % del pasado año.

Evolución de la ocupación mensual en la Costa Blanca. / Fuente: Hosbec

En este caso, es el mercado nacional, como explica la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, la que está detrás de la subida. Los turistas españoles supusieron el 43 % de la demanda, tanto en los últimos días del mes como en el cómputo de mayo, mientras que Reino Unido consolida su liderazgo entre los mercados extranjeros con una cuota quincenal mayor al 1 8%. Bélgica, Países Bajos, Noruega e Irlanda completan un mapa turístico muy diversificado que aporta estabilidad a la actividad hotelera durante todo el mes.

Dentro de este escenario, Alicante Sur - Torrevieja y Orihuela - vuelve a situarse por encima de la media de la Costa Blanca y firma uno de los mejores registros del litoral valenciano. La zona alcanza una ocupación del 84,8 % en la segunda quincena y, en el cómputo mensual, una media del 84,7 %, más de cinco puntos por encima de 2025. El mercado nacional gana protagonismo hasta representar el 63 % de la demanda tanto a nivel quincenal como mensual, acompañado por una presencia internacional encabezada por Reino Unido y reforzada por mercados como Francia, Alemania, Bélgica o Países Bajos.

Para la asociación hotelera, las previsiones de junio mantienen el optimismo, con reservas confirmadas del 77,1 % en la Costa Blanca y del 79,1 % en Alicante Sur, anticipando un inicio de verano con una demanda sólida y una tendencia favorable para el conjunto del destino.