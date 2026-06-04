Sercotel alcanza los 100 hoteles tras cinco años de crecimiento

Sercotel ha alcanzado la cifra de 100 hoteles tras sumar cuatro nuevos establecimientos en Catalunya, Comunidad Valenciana y Andalucía, tres en construcción --con aperturas previstas entre 2028 y 2029-- y uno ya de incorporación inmediata para este mes de julio, según un comunicado. La compañía ha destacado que culmina una etapa de cinco años de crecimiento "sostenido", pasando de 52 millones de euros de facturación en 2021 a 170 millones de euros en 2025, mientras que prevé llegar a los 200 millones de euros en el presente año.

En este periodo, además, ha incorporado más de 50 establecimientos a su porfolio, junto al aumento de trabajadores, que se ha quintuplicado hasta los 1.500 empleados en 2026, partiendo de los 300 en 2021. Sobre esta base, Sercotel afronta ahora su plan estratégico 2026-2029, con el objetivo de superar los 160 establecimientos y alcanzar una facturación superior a los 360 millones de euros. Esta nueva hoja de ruta se apoyará en cuatro palancas --crecimiento, tecnología, talento y experiencia de cliente-- para avanzar hacia un modelo hotelero "más transversal, más tecnológico, eficiente y centrado en el cliente".

Entre los nuevos activos incorporados destaca el proyecto hotelero de Sant Cugat del Vallès, en Catalunya, uno de los desarrollos más relevantes de esta nueva etapa de expansión de Sercotel. El establecimiento, de 4 estrellas y actualmente en construcción, estará ubicado en la Avenida Vía Augusta número 29 y contará con 202 habitaciones, incluidas unidades equipadas con cocina. Su propuesta de servicios incluirá piscina, gimnasio, bar y salas de reuniones, y su apertura está prevista para el primer trimestre de 2029. En Valencia ciudad, la compañía ha firmado otro de los proyectos clave de este nuevo ciclo de crecimiento. El futuro establecimiento estará ubicado muy próximo al nuevo recinto del Roig Arena, uno de los grandes polos de dinamización urbana, cultural y de ocio de la ciudad. Será un hotel de 4 estrellas con 200 habitaciones y contará con gimnasio, una sala polivalente de 250 metros cuadrados, aparcamiento privado y terraza con piscina. Su apertura está prevista para 2028. La expansión en la Comunidad Valenciana se completa con un proyecto hotelero en El Puig de Santa Maria, en primera línea de mar, concretamente en el Camino Santa Elvira. El futuro establecimiento, de 4 estrellas y 112 habitaciones, reforzará la apuesta de Sercotel por el segmento vacacional en la región y contará con terraza con piscina, restaurante con terraza exterior, gimnasio, sala polivalente y aparcamiento privado. Su apertura también está prevista para 2028. Junto a estos tres proyectos en construcción, la compañía suma también Sercotel Avenida Almería, en Andalucía, un hotel de 4 estrellas y 78 habitaciones ubicado a 5 minutos en coche del centro de Almería. El establecimiento se incorporará de forma inmediata al porfolio de Sercotel y su apertura está prevista para el mes de julio.

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Actualmente, el porfolio de Sercotel se compone de 82 hoteles operativos --61 bajo modelo de gestión o explotación y 21 en régimen de franquicia--, 14 proyectos en construcción y las cuatro últimas incorporaciones anunciadas. Así, la cadena está presente en todas las comunidades autónomas españolas excepto Baleares, además de Andorra, siendo especialmente relevante en Andalucía, donde suma 16 hoteles operativos; Catalunya, con 12; y Madrid, con 10.