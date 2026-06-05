Las bebidas espirituosas buscan en el mercado exterior compensar una caída histórica de consumo

Los cambios de hábitos del consumidor provoca desde hace años auténticos quebraderos de cabeza en los productores de bebidas. Si el vino vive su especial via crucis, los licores asisten a un momento negativo histórico. "Por tercer año consecutivo en una década, las espirituosas han registrado un descenso del 3,8 % en la comercialización" que se situó en 173 millones de litros el pasado ejercicio. Así lo ha confirmado el presidente de Espirituosos España, durante el Congreso Nacional que se ha celebrado entre Busot y Alicante esta semana.

La asociación presentó su informe socioeconómico del Sector en la Cámara de Comercio alicantina ante sus asociados e invitados ilustres como la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero; la de la entidad cameral, Eva Miñano; la concejal de Comercio de Alicante, Lidia López; la presidenta de AEFA, Maite Antón; el diputado nacional del PP, César Sánchez y el vicesecretario nacional del PP, Alberto Nadal.

Resumen económico del informe presentado por la asociación Espirituosos España. / INFORMACIÓN

El sector de bebidas espirituosas vive un contexto marcado por "la transformación". "La caída del 3,8% en volumen debe leerse dentro de una transformación más amplia de los hábitos sociales, del ocio y de la propia relación del consumidor con las bebidas con contenido alcohólico. Hoy el consumidor bebe menos veces, pero elige mejor, y eso abre una oportunidad clara”, ha señalado Bosco Torremocha, director de Espirituosos España.

La caída en la comercialización confirma una evolución negativa en los mercados habituales y la internacionalización se ha convertido en la puerta que da opciones para cambiar el panorama nacional. Por el contrario, la inflación se ha situado como un obstáculo extra que está afectando directamente a toda la cadena de valor del sector. El informe refleja que, en los últimos cinco años, los precios han acumulado subidas de entre el 20 % y el 30%.

Producción hacia el exterior

Durante la exposición, Torremocha ha querido reconocer la aportación que hace la hostelería, pues es el principal canal de venta. En 2025, concentró el 58,6 % del volumen comercializado, frente al 41,4 % correspondiente a alimentación.

En cuanto a la producción, el documento refleja que se produjeron 322 millones de litros de bebidas espirituosas en España, de los cuales 149 millones se destinaron a la exportación. Detrás de esa cifra hay una indsutria de más de 3.800 centros de producción, alrededor de 3.500 destilerías artesanales y un tejido empresarial formado mayoritariamente por pymes, que representan el 80% del sector.

Vicente Lillo, Susana Camarero, Eva Miñano y Torremocho, en la apertura del congreso de bebidas espirituosas. / INFORMACIÓN

Bajo esta radiografía, los mercados internacionales se han convertido en el eslabón de supervivencia. En 2025, España exportó bebidas espirituosas por valor de 1.510 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4,7 % interanual. Esta cifra representa el 28,3 % del total de ventas internacionales de bebidas y en torno al 2 % del total de exportaciones agroalimentarias españolas.

En términos de volumen, las exportaciones también crecieron un 7,7 %, hasta superar las 718.000 toneladas. Desde la asociación, han subrayado que "las bebidas espirituosas contribuyen, además, al saldo positivo de la balanza comercial española, con un superávit de alrededor de 253 millones de euros, que ha registrado una tasa de crecimiento anual acumulativa del 26,8 % desde 2019". Francia, Filipinas, Italia, Alemania, Grecia, Portugal, Países Bajos, Reino Unido y México figuran entre los principales mercados de destino.

Caso alicantino. Anis Tenis, el arraigo exportador La provincia de Alicante tiene su propia singularidad dentro de este sector, porque sin ser uno de los grandes productores, cuenta con cautro de las Indicaciones Geográficas Protegidas (Anís Paloma Monforte del Cid, el Cantueso alicantino, el Aperitivo Café de Alcoy y el Herbero de la Sierra Mariola. Una de las empresas que simboliza ese arraigo es Anis Tenis. Santi Limiñana, gerente de Anis Tenis, explica que "el sector no está en un buen momento". La destilería de Monforte del Cid trabaja "buscando mercados alternativos", a lo que para el empresario alicantino habría que sumar una mayor inversión en publicidad "para que la gente pueda valorar el producto" y evitar la "canibalización que se produce respecto de otras bebidas con alcohol". Limiñana considera que es positivo que el congreso recale en Alicante para dar visibilidad a lo que se hace en la provincia que, en el caso de esta firma, tiene su origen en 1921.

Un momento del taller que se ha realizado en Busot. / INFORMACIÓN

Jornada en Busot

Por otra parte, la primera parte del congreso se ha desarrollado en las Cuevas de Canelobre de Busot, donde se ha organizado un taller en el que los asistentes han podido recoger en el campo hierbas y confeccionar más tarde su propio licor. Eso sí, deberán esperar tres meses si quieren probar lo que ofrecer las hierbas alicantinas y su peculiar mezcla y destilación.