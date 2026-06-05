El envejecimiento inmobiliario obliga a replantear el litoral

Mayor densidad en la construcción a cambio de más zonas verdes y dotacionales, así como de vivienda pública. Esa es la base sobre la que se asienta la propuesta planteada para las áreas del litoral por el grupo de expertos inmobiliarios del III Foro del Mediterráneo, un planteamiento que este viernes pusieron encima de la mesa en el acto celebrado en el Club Información. Y todo ello en clave de urgencia, teniendo en cuenta, según apuntaron, que la rehabilitación inmobiliaria en la costa es más apremiante por la baja calidad de una parte importante de los edificios que se construyeron en los años 60 y 70, y también por el deterioro que genera el ambiente marino.

Bajo el título «Renovar el litoral», Elena Argilés, CEO fundadora del estudio de Arquitectura Argilés Blasco, y Cristóbal Ruiz, ingeniero de caminos y director de Urbanismo de TM Grupo Inmobiliario, expusieron algunas de las propuestas del foro de expertos en una mesa moderada por Rafael Ballester, abogado y socio director de Pérez Segura Asociados. Unas medidas que, en el caso de los municipios de costa, pasan por permitir edificios de más alturas para regenerar las zonas que han quedado desfasadas y aumentar el parque de pisos accesibles, al tiempo que se obtienen más áreas dotacionales.

Elena Argilés, CEO Fundadora del Estudio de Arquitectura Argilés Blasco / Rafa Arjones

Incrementar edificabilidad no es construir más, sino concentrar y construir mejor, porque permite tener más zonas verdes Elena Argilés — CEO Fundadora del Estudio de Arquitectura Argilés Blasco

Elena Argilés, con todo, destacó que existen diversas problemáticas. Así, se refirió a la primera línea de playa, señalando que allí no hay problemas económicos, sino trabas a nivel de autorizaciones, mientras que en la segunda los vecinos ya empiezan a tener más dificultades monetarias para rehabilitar edificios de los años 60 o 70 que necesitan de intervenciones, por ejemplo, para dotarlos de ascensor. Por último, aparece una tercera línea, la de las urbanizaciones, algunas de ellas muy antiguas, que están necesitadas de recogidas de aguas pluviales, entre otros déficits.

Partiendo de esta base, y con la finalidad de actuar para solucionar los problemas de cada zona, Argilés indicó que hay varios puntos que se tienen que abordar. Primero, los relacionados con las normativas, que, según dijo, deben cambiar para hacerlas más ágiles. Después de gestión, para unificar las necesidades de los particulares y de la empresa privada, y en tercer lugar, de ámbito social, teniendo en cuenta que poner de acuerdo a los propietarios para acometer una rehabilitación es siempre difícil.

El cuarto y no menos complicado es el rechazo que puede surgir hacia el aumento de la edificabilidad. «Incrementar la edificabilidad -dijo- no significa construir más, sino concentrar y construir mejor. Porque eso nos permite vaciar suelo y tener más zonas verdes, entre otros equipamientos dotacionales». Y subrayó que esta mayor densidad constructiva puede ayudar a financiar las actuaciones, poniendo como ejemplo la posibilidad de añadir en algunos edificios una planta ático para costear el conjunto de la rehabilitación.

Con todo, llamó la atención de que al ritmo de rehabilitación actual «nos podemos encontrar con que en 2050 todas las viviendas estén por el suelo», por lo que reclamó «velocidad, algo para lo que hace falta inversión privada y no solo pública».

Cristóbal Ruiz, director de Urbanismo de TM Grupo Inmobiliario / Rafa Arjones

El reto que tenemos es doble: reparar el déficit dotacional y sustituir al mismo tiempo edificios al borde de la ruina Cristóbal Ruiz — Director de Urbanismo de TM Grupo Inmobiliario

Cristóbal Ruiz, por su parte, indicó que el patrón de ocupación en el litoral mediterráneo estuvo basado en su momento en un modelo expansivo de baja intensidad, con tejidos urbanos que, según dijo, «son la antítesis del urbanismo. De hecho, se hizo de forma inversa a como se tiene que hacer, que es graduando de menos a más, ganando altura a medida que te alejas del mar. Sin embargo, fue al revés, con una primera línea de edificios más altos y apantallados».

A ello se le suma, añadió, el hecho de que en el litoral el parque inmobiliario se deteriora antes por dos motivos. «Por un lado, porque la calidad constructiva fue más baja, debido a que las viviendas se planificaron pensando en que solo iban a estar ocupadas los dos meses de verano. Y por otro, porque el ambiente marino deteriora más el hormigón y el esqueleto». Algo que propicia que «en muchos casos no hay que enfrentarse al reto de la rehabilitación, sino que hay que demolerlos y hacerlos nuevos», enfatizó.

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A pesar de todo ello, Ruiz considera que con la propuesta planteada por el comité de expertos, se está ante una gran oportunidad. Según sus palabras, «ahora tenemos la posibilidad de pasar de un urbanismo expansivo a mejorar la ciudad construida, con un incremento del suelo dotacional, que es lo que garantiza la calidad urbana, con zonas verdes y equipamientos culturales y deportivos». Y remachó, en este sentido, que el reto es doble: «reparar, como digo, el déficit dotacional, y sustituir al mismo tiempo edificios al borde de la ruina».