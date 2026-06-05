FGV licita la remodelación de la parada Puerta del Mar y comenzará las obras a final de año

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha sacado a licitación la remodelación de la parada de Puerta del Mar por 2,8 millones de euros. Las obras tendrán una duración de 8 meses y supondrán una transformación en el entorno de la emblemática playa del Postiguet de Alicante. El motivo es la adecuación de sus andenes y vías a la llegada de los nuevos tranvías de gran capacidad que se prevén se pongan en funcionamiento entre finales de 2026 y principios de 2027.

Las cifras clave será la prolongación de los andenes actuales y el ensanchamiento del área de vía. En la actualidad, la parada de Puerta del Mar dispone de un andén central , con una extensión aproximada de 33 metros, y dos vías (una a cada lado del andén), por la que circulan las unidades de la serie 4200 que tienen una longitud de 32,3 metros. La actuación, que tiene como objetivo facilitar la incorporación del nuevo material móvil que FGV ha adquirido y que fabrica Stadler con 45 metros de largo, consiste en la ejecución de un nuevo andén central de 75 metros de longitud y 4,5 metros de ancho, y la modificación del trazado de las vías para adaptarlo a esta nueva disposición.

A su vez se acometerán las obras de urbanización del entorno anexas al andén, según confirman desde FGV. Al mismo tiempo se procederá a reponer los elementos de superestructura de vía y las instalaciones afectadas como catenaria, señalización ferroviaria, cruce semaforizado viario, y servicios urbanos.

Parada Puerta del Mar de la Línea 5 del TRAM de Alicante est jueves. / PILAR CORTES

La Generalitat tiene previsto iniciar las obras en el último trimestre de este mismo año, de manera paralela a la incorporación de las nuevas unidades, siendo esta la única adaptación que hay que ejecutar con motivo de la llegada de los nuevos vehículos. De hecho, el anuncio se produce con apenas 24 horas de la comparecencia del conseller Vicente Martínez Mus en las Cortes Valencianas en las que informó sobre el presupuesto y avanzó como novedad este proyecto. No obstante, la gran apuesta sigue siendo la estación intermodal del TRAM que debe unir, finalmente, el tranvía alicantino con los trenes de Cercanías y Alta Velocidad.

La línea marítima

La Línea 5 se puso en marcha en junio de 2019 y su recuperación vino a rectivar la conexión de la zona de playas con el frente marítimo de la ciudad, pues en 2013 la propia FGV anunció la suspensión del servio de la entonces Línea 4 L para el tramo entre la Sangueta y Puerta del Mar. La paralización se dijo, entonces que "estaba prevista por la empresa como parte de las medidas dirigidas a gestionar de manera más eficaz los recursos económicos disponibles con la prestación del servicio público de transporte de viajeros por ferrocarril y tranvía que esta entidad tiene encomendados"; pero, en realidad, los problemas económicos obligaron a hacer reajustes de todo tipo en la administración autonómica. .

Pérez Llorca visita las obras del túnel de la Estación Central del TRAM de Alicante / Rafa Arjones

Detrás estaba la "la escasa demanda de viajeros y el coste que supone mantener este servicio son los motivos por los que FGV ha decidido suspender la conexión de estas tres estaciones que suman una longitud de 1,25 Kilómetros". Durante 2012, los tranvías que circularon por la línea 4-L realizaron un total de 23.866 kilómetros. que equivalen a 18.980 circulaciones, resultando una ocupación media de 3,26 viajeros por tranvía ofertado de 220 plazas. En el periodo enero-mayo de 2013, se ha realizado 7.852 circulaciones, resultando una ocupación media de 2,64 viajeros por tranvía ofertado de 220 plazas.

Hasta 2019 que se reordenaron las líneas y se creó la actual L5 que tiene una longitud de 8,7 kilómetros y que coincide en el recorrido con la actual Línea 4 en quince paradas, desde Plaza de La Coruña a Sangueta. El tramo entre La Marina, la antigua estación del Trenet, hasta Puerta del Mar es de vía única. En la parada próxima a la Explanada, hay un desvío de entrada para formar dos vías en culatón. El andén, de longitud 33 metros, se ubica en la parte central entre las dos vías. En esta Línea 5 prestan servicio las unidades de la Serie 4200, que tienen una longitud de 32,366 metros y FGV prevé incorporar los de Serie 4500 tanto en Alicante como en Metrovalencia. Estos tranvías.