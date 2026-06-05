Mercados
El Ibex 35 abre al alza y supera los 18.300 puntos, con el petróleo en 95 dólares
El índice de la Bolsa amaneció con un repunte del 0,31%, animado por las perspectivas en Oriente Próximo
EP
El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes con una subida del 0,31%, lo que ha llevado al selectivo de las Bolsas y Mercados españoles a superar los 18.300 puntos y situarse en los 18.332,2 puntos, con casi todos su valores en verde.
El selectivo madrileño se sigue viendo influenciado por los precios del petróleo, que hoy caen, y por los acontecimientos en Oriente Próximo.
En este contexto, el barril de Brent, de referencia en Europa, retrocedía un 0,1% en el arranque de la sesión europea, hasta cotizar en 95,2 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se abarataba un 0,2%, hasta los 92,8 dólares.
En el ámbito 'macro', el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la orden ministerial para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2027, dando así el pistoletazo de salida a las cuentas públicas del próximo ejercicio.
En el plano empresarial, Acciona Energía ha comunicado que ha alcanzado un acuerdo para la venta de 64 megavatios (MW) hidráulicos en España a White Summit Capital, gestora de infraestructuras para la transición energética, por 66 millones de euros, precisando que no existe deuda en el perímetro de la operación.
Asimismo, Amadeus dará inicio hoy al segundo tramo de su programa de recompra de acciones, por un importe de hasta 150 millones de euros o un máximo de 4,6 millones de acciones, tras la autorización conferida por la junta ordinaria de accionistas.
Los mayores avances del selectivo correspondían a Cellnex (+1,4%), Inditex (+1,1%), Acciona Energía (+1%) e Iberdrola (+0,9%). Por el contrario, las mayores caídas eran las de ArcerlorMittal (-2,5%), Indra (-0,9%), Amadeus (-0,44%), Fluidra (-0,38%), Acerinox (-0,3%) y Repsol (-0,2%).
El resto de los principales mercados europeos han amanecido con signo mixto, ya que Fráncfort decrecía un 0,2%, Milán un 0,1% y Londres un 0,3%, mientras que París se alzaba, un 0,1%.
En el mercado de renta fija, el rendimiento del bono soberano español con vencimiento a 10 años cotizaba en el 3,46% tras decrecer un 0,1%.
En cuanto a las divisas, el euro se mantenía prácticamente en tablas en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,162 dólares.
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