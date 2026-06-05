Ineca denuncia que Alicante recibe del Estado 37 euros por habitante frente a los 194 de la media nacional

El Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (Ineca) se ha reunido este viernes con Alberto Nadal, secretario de Economía del Partido Popular y los diputados alicantinos del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Joaquín Melgarejo, Macarena Montesinos, Sandra Pascual, José Antonio Bermejo y Santiago Sánchez, para trasladarles el agravio inversor estructural que sufre el territorio alicantino, y que encuentra su máxima expresión en los 37 euros que recibe del Estado por habitante, frente a los 194 de la media estatal.

El encuentro, celebrado en formato de desayuno de trabajo, ha tenido como hilo conductor el análisis que Ineca realiza sobre los últimos 25 años. En este sentido, el presidente de la entidad, Alfredo Millá, ha expuesto un diagnóstico que combina la fortaleza económica de la provincia con un déficit inversor que el instituto califica de estructural y no coyuntural.

Millá ha recordado que Alicante es la quinta provincia de España por PIB (52.321 millones de euros, máximo histórico) y la cuarta por población (2,03 millones de habitantes, con un 24,5 % de población extranjera). Concentra el 3,57 % del empleo nacional, con 796.000 trabajadores —también máximo histórico—, y mantiene posiciones de liderazgo en turismo. Pese a ello, su PIB per cápita (25.435 euros) se sitúa en el puesto 45, apenas el 74,4 % de la media nacional, mientras que el salario medio alcanza el 86,2 % del nacional.

Un momento de la reunión celebrada entre Ineca y los diputados del PP. / INFORMACION

“Los datos de 25 años no dejan lugar a dudas. Alicante aporta como una de las grandes provincias de España, pero recibe como una de las últimas. No hablamos de una coyuntura, sino de un agravio estructural que arranca en 2009 y que se ha convertido en el mayor freno al potencial de la provincia», ha puntualizado el máximo responsable del Instituto.

El presidente de Ineca ha explicado que la inversión estatal licitada por habitante en Alicante fue en 2025 de 37,1 euros, solo el 19,1% de los 194,4 euros de media nacional. La provincia ha pasado de ser un referente —llegó a los 423,5 euros habitantes en 2004, muy por encima de la media— a ocupar la penúltima posición entre las 52 provincias en inversión per cápita, con una caída de 39 puestos desde 2002 (del 12º al 51º).

El déficit inversor conjunto de Estado y Generalitat Valenciana alcanzó en 2024 los 2.643 millones de euros (1.226 millones de euros del Estado y 1.417 millones de la Generalitat Valenciana), el máximo histórico de la serie. El sistema de financiación supone para la Comunidad Valenciana un coste de oportunidad estimado en torno a 2.180 millones de euros anuales.

Déficit de representación

El presidente de Ineca ha subrayado que además de un déficit inversor, existe un déficit de representación: de los 22 ministros y ministras y los 36 secretarios y secretarias de Estado del actual Gobierno, ninguno procede de la provincia de Alicante.

Durante el encuentro se han analizado las inquietudes de los representantes de Ineca en materia de infraestructuras ferroviarias, hídricas e incluso eléctricas.

Millá ha estado acompañado por los vicepresidentes del instituto, Luis Perea y María José Rocamora; la secretaria general, Inés Abad; el coordinador y vicecoordinador del Comité de Estudios, Juan Lozano y Arturo Albaladejo; Luis Navarro y los responsables de Estudios, Francisco Llopis y Armando Ortuño.

En la reunión, también han estado presentes, José Vicente Andreu como vicepresidente de CEV Alicante, junto a su secretaria general, Ana Gosalvez; Rosa Vinal, secretaria general de FOPA, acompañada de José Luis Galán; y Jesualdo Ros, secretario general de Provia.