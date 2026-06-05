El Puerto de Alicante sondea el fondo marino con tecnología dron

La Autoridad Portuaria de Alicante continúa avanzando en su estrategia de transformación digital y sostenibilidad mediante la puesta en marcha de pruebas piloto de batimetría con tecnología dron, una solución innovadora que permite mejorar el conocimiento del fondo marino de forma más eficiente, segura y respetuosa con el medio ambiente. Y todo con la finalidad de obtener datos para mejorar la seguridad de las operaciones portuarias y el mantenimiento de las infraestructuras.

Esta iniciativa se enmarca en la apuesta del organismo por la innovación abierta y el desarrollo de proyectos alineados con el programa Ports 4.0 de Puertos del Estado, orientado a la modernización del sistema portuario español a través de nuevas tecnologías.

Segimiento del trabajo del dron a través de pantallas. / INFORMACION

El sistema evaluado permite realizar mediciones batimétricas mediante el uso de drones equipados con ecosondas y sensores avanzados, capaces de capturar datos en tiempo real con alta precisión y georreferenciación.

Frente a los métodos tradicionales, que requieren el uso de embarcaciones especializadas, esta tecnología presenta importantes ventajas en términos de sostenibilidad y operatividad. El uso de drones elimina la necesidad de disponer de embarcaciones especiales y suprime el consumo de combustible en desplazamientos marítimos, reduciendo significativamente la huella de carbono asociada a este tipo de trabajos.

Asimismo, se trata de un proceso mucho más ágil y automatizado, ya que los itinerarios de medición pueden programarse previamente, permitiendo que el dron ejecute las rutas de forma autónoma con mínima intervención del operador. Esto se traduce en una reducción de tiempos, costes y complejidad operativa.

Manejo del vuelo del dron. / INFORMACION

El proyecto contempla no solo la captura de datos, sino también su tratamiento y análisis posterior, facilitando la generación de información técnica de alto valor para la toma de decisiones, el mantenimiento de infraestructuras y la mejora de la seguridad en las operaciones portuarias.

El desarrollo de estas pruebas corre a cargo de la empresa tecnológica Setesur, especializada en integración de soluciones avanzadas en entornos críticos, con el respaldo del Grupo Acre, referente en el ámbito de la tecnología de drones y partner oficial del fabricante de drones DJI en España.

Tras esta fase de validación técnica, la empresa y la Autoridad Portuaria, podrán acreditar de forma rigurosa que la tecnología evaluada responde, de manera efectiva, a las necesidades operativas del puerto, permitiendo valorar su posible incorporación como apoyo a la gestión y mejora de las operaciones portuarias.

Oportunidad

Para el Puerto, este tipo de colaboraciones suponen una oportunidad para acceder de forma ágil y eficiente a soluciones tecnológicas de última generación, reforzando su compromiso con la innovación, la digitalización y la sostenibilidad.

El proyecto, además, pone de manifiesto el valor estratégico de la colaboración público-privada como instrumento para impulsar el desarrollo tecnológico, favoreciendo la transferencia de innovación al entorno real y fortaleciendo la competitividad del puerto, en un contexto cada día más cambiante.

Asimismo, esta iniciativa constituye una demostración clara de que la promoción de este modelo de innovación abierta genera beneficios tangibles, tanto para el proveedor de tecnología, que puede validar y evolucionar sus soluciones en un entorno operativo real, como para la propia Autoridad Portuaria, que incorpora capacidades innovadoras con rapidez, flexibilidad y orientación práctica a sus necesidades.