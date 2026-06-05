Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última oferta EducaciónConfesión crimen prescrito DéniaTurista inglés intento homicidioBoris Brejcha videoclip AlicanteCoca amb tonyinaPrograma Hogueras 2026Directo Hogueras
instagramlinkedin

FORO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MEDITERRÁNEO

Residenciales y resorts de lujo para satisfacer a los clientes más exigentes

Alicante Global Group invierte 200 millones de euros en tres complejos ubicados en el eje Benissa-Altea

La directora de Eventos de INFORMACIÓN, Victoria Ferrá, entrevistando al director comercial de Alicante Global Group, Jorge Juan Blay

La directora de Eventos de INFORMACIÓN, Victoria Ferrá, entrevistando al director comercial de Alicante Global Group, Jorge Juan Blay / Rafa Arjones

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Miguel Vilaplana

Miguel Vilaplana

«La principal diferencia competitiva de Alicante Global Group (AGG) es que no vendemos metros cuadrados, ni aplicamos soluciones genéricas. La Costa Blanca norte es un mercado hiperexigente». De esta forma se expresó en el Foro Mediterráneo Jorge Juan Blay, director comercial de esta compañía inmobiliaria, que ha invertido 200 millones de euros en residenciales y resorts de lujo, situados en el eje Benissa- Altea, que buscan satisfacer a los clientes más exigentes.

En una entrevista realizada por la directora de Eventos de INFORMACIÓN, Victoria Ferrá, el representante de AGG señaló que los compradores ya no buscan simplemente un lugar donde vivir o invertir. Por una parte, buscan espacios que sintonicen de manera exacta con su estilo de vida, sus expectativas de futuro y sus necesidades emocionales, y por otra destinar sus inversiones a activos seguros, estables y rentables. «Por eso, nuestra estrategia de producto no se basa en el volumen, sino en la segmentación inteligente y en la conceptualización a medida», dijo.

Jorge Juan Blay interviniendo en el acto.

Jorge Juan Blay interviniendo en el acto. / Rafa Arjones

En este sentido, y para responder a esta diversidad de perfiles, en el porfolio de la compañía conviven dos tipologías de activos, el Resort y el Residence, con la finalidad de crear valor a través de la especialización. Aunque ambos, subraya, «comparten los mismos estándares innegociables de calidad constructiva, sostenibilidad y diseño vanguardista, están concebidos para objetivos vitales completamente diferentes».

Exclusividad

En el caso de la tipología Resort, se ofrecen exclusividad y servicios premium orientados al bienestar, dentro de un concepto de hotel de cinco estrellas de gran lujo, en lo que supone una oportunidad de inversión con garantías de rentabilidad contrastada. En este marco se engloban los proyectos Cala Natura y Patmore Resort.

La tipología Residence, por su parte, articula dos conceptos como son las grandes villas y los residenciales boutique. Ahí convergen Patmore Residence, Altea Sene y Moraira Natura.

Noticias relacionadas

Los dos Patmore y Altea Sense han movilizado un volumen de capital que supera los 200 millones, a lo que se suma, destaca Blay, el efecto multiplicador de cientos de empleos y la contratación de empresas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambios en las herencias entre hermanos, tíos y sobrinos: así queda la rebaja del Impuesto de Sucesiones
  2. De Eurovisión a las salas de apuestas o las perfumerías: el triunfo de Dara convierte el Bangaranga en objeto de deseo de las empresas
  3. La milla de oro de Alicante tendrá suma un décimo hotel y compite con el centro urbano
  4. El BOE confirma la jornada de 35 horas para algunos trabajadores: quiénes se benefician y desde cuándo
  5. El ingeniero Luis Fernando Sánchez Villena se sitúa como nuevo director del puerto de Alicante
  6. Entra en vigor la rebaja de impuestos que te ahorrará más de 2.000 euros en la compra de una casa en Alicante
  7. Vicente Magro, magistrado del Supremo: 'Esto es lo que tienes que hacer para evitar que te ocupen la casa
  8. PLD Space da la campanada y ficha como consejera a la creadora de la red de satélites Astra

Residenciales y resorts de lujo para satisfacer a los clientes más exigentes

Residenciales y resorts de lujo para satisfacer a los clientes más exigentes

Campinos recurre a las Hogueras para reflexionar sobre la innovación y el cambio: "Cada final crea espacio para algo nuevo"

Campinos recurre a las Hogueras para reflexionar sobre la innovación y el cambio: "Cada final crea espacio para algo nuevo"

El envejecimiento inmobiliario obliga a replantear el litoral

El envejecimiento inmobiliario obliga a replantear el litoral

La oficina de barrio y la mediación vecinal, infraestructuras críticas inaplazables para la regeneración

Florentino Pérez y Enrique Riquelme: dos generaciones, dos fortunas y más de 6.000 millones de patrimonio

Florentino Pérez y Enrique Riquelme: dos generaciones, dos fortunas y más de 6.000 millones de patrimonio

Múltiples frentes y contrato social

Múltiples frentes y contrato social

El PIB de la Eurozona cayó un 0,2% en el primer trimestre, arrastrado por el desplome de Irlanda (-12,1%)

El PIB de la Eurozona cayó un 0,2% en el primer trimestre, arrastrado por el desplome de Irlanda (-12,1%)

El Ibex 35 roza máximos históricos pero salda la semana con un retroceso del 0,12%

El Ibex 35 roza máximos históricos pero salda la semana con un retroceso del 0,12%
Tracking Pixel Contents