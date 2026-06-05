Residenciales y resorts de lujo para satisfacer a los clientes más exigentes

«La principal diferencia competitiva de Alicante Global Group (AGG) es que no vendemos metros cuadrados, ni aplicamos soluciones genéricas. La Costa Blanca norte es un mercado hiperexigente». De esta forma se expresó en el Foro Mediterráneo Jorge Juan Blay, director comercial de esta compañía inmobiliaria, que ha invertido 200 millones de euros en residenciales y resorts de lujo, situados en el eje Benissa- Altea, que buscan satisfacer a los clientes más exigentes.

En una entrevista realizada por la directora de Eventos de INFORMACIÓN, Victoria Ferrá, el representante de AGG señaló que los compradores ya no buscan simplemente un lugar donde vivir o invertir. Por una parte, buscan espacios que sintonicen de manera exacta con su estilo de vida, sus expectativas de futuro y sus necesidades emocionales, y por otra destinar sus inversiones a activos seguros, estables y rentables. «Por eso, nuestra estrategia de producto no se basa en el volumen, sino en la segmentación inteligente y en la conceptualización a medida», dijo.

Jorge Juan Blay interviniendo en el acto. / Rafa Arjones

En este sentido, y para responder a esta diversidad de perfiles, en el porfolio de la compañía conviven dos tipologías de activos, el Resort y el Residence, con la finalidad de crear valor a través de la especialización. Aunque ambos, subraya, «comparten los mismos estándares innegociables de calidad constructiva, sostenibilidad y diseño vanguardista, están concebidos para objetivos vitales completamente diferentes».

Exclusividad

En el caso de la tipología Resort, se ofrecen exclusividad y servicios premium orientados al bienestar, dentro de un concepto de hotel de cinco estrellas de gran lujo, en lo que supone una oportunidad de inversión con garantías de rentabilidad contrastada. En este marco se engloban los proyectos Cala Natura y Patmore Resort.

La tipología Residence, por su parte, articula dos conceptos como son las grandes villas y los residenciales boutique. Ahí convergen Patmore Residence, Altea Sene y Moraira Natura.

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Los dos Patmore y Altea Sense han movilizado un volumen de capital que supera los 200 millones, a lo que se suma, destaca Blay, el efecto multiplicador de cientos de empleos y la contratación de empresas.