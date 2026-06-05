TM Grupo Inmobiliario acelera en México con Distrito Xcalacoco Beach: Así es su proyecto

TM Grupo Inmobiliario, empresa alicantina, avanza en su estrategia internacional con el desarrollo de Distrito Xcalacoco Beach, su nuevo proyecto residencial en Playa del Carmen, en la Riviera Maya mexicana. La compañía ha vendido ya el 90% de las 89 viviendas de la primera fase y ha lanzado la segunda fase del proyecto, compuesta por 96 unidades, con una absorción del 20% en sus tres primeras semanas de comercialización.

El desarrollo forma parte del master plan turístico Distrito Xcalacoco Beach, contempla un total de 250 apartamentos y representa una inversión de 85 millones de dólares. Ubicado sobre una parcela de 14.000 m², el proyecto se sitúa en una de las zonas de mayor proyección de Playa del Carmen y refuerza la presencia de TM Grupo Inmobiliario en México, mercado en el que la compañía opera desde hace dos décadas a través de su actividad residencial y hotelera.

La primera fase del proyecto se encuentra en recta final de construcción y mantiene un ritmo de ejecución superior al calendario previsto. La entrega se ha adelantado un mes respecto a la planificación inicial y está prevista para noviembre de 2026.

Interior de Distrito Xcalacoco. / INFORMACIÓN

El proyecto ha sido especialmente reconocido por el mercado por cinco factores: sus amenidades, su ubicación, el avance de obra, el respaldo de TM Grupo Inmobiliario y el club de playa privado. Esta combinación ha permitido a la compañía acelerar la comercialización de la primera fase y lanzar la segunda con una tracción inmediata.

Entre los servicios previstos en la primera fase destacan el lobby, gimnasio, spa, terraza, coworking, bar, plaza central, cafetería Marley Coffee, sushi, heladería y club de playa privado. El proyecto incorpora además calidades premium en cocinas, baños y carpinterías, con una propuesta orientada al comprador internacional de segunda residencia, uso vacacional e inversión patrimonial.

La segunda fase, cuya entrega está comprometida para octubre de 2027, ha salido al mercado con precios desde 200.000 dólares para viviendas de un dormitorio, desde 300.000 dólares para dos dormitorios y desde 500.000 dólares para tres dormitorios.

“Distrito Xcalacoco Beach confirma la capacidad de TM Grupo Inmobiliario para trasladar al Caribe mexicano nuestro conocimiento del turismo residencial, con una propuesta diferencial por ubicación, servicios, calidad y respaldo empresarial. Los datos de venta de la primera fase, la rápida absorción de la segunda y la valoración positiva de los clientes refuerzan nuestra confianza en México como uno de los grandes ejes de crecimiento internacional del grupo”, ha señalado Pablo Serna, CEO de TM Grupo Inmobiliario.

Distrito Xcalacoco Beach supone un nuevo paso en su estrategia de diversificación e internacionalización. / INFORMACIÓN

España, tercer mercado comprador

El perfil de comprador de la primera fase confirma el carácter internacional del proyecto. México representa el 42% de las operaciones, seguido de Estados Unidos, con el 31%. España se sitúa como tercer mercado comprador, con el 16%, por delante de Canadá, que alcanza el 11%.

La tipología más demandada es el apartamento de dos dormitorios, que concentra el 63% de las ventas, lo que refleja un perfil vinculado a familias, segunda residencia vacacional e inversión inmobiliaria en un destino turístico consolidado. Además, el 20% de los compradores ha adquirido más de una unidad, un dato que la compañía interpreta como una señal de confianza en el proyecto, en el destino y en la evolución del mercado residencial de Riviera Maya.

Para TM Grupo Inmobiliario, Distrito Xcalacoco Beach supone un nuevo paso en su estrategia de diversificación e internacionalización. La compañía, especializada en turismo residencial en el arco mediterráneo español, refuerza con este proyecto su posicionamiento en destinos turísticos internacionales con alta demanda, conectividad, servicios y potencial de valorización a largo plazo.

México es, además, un mercado estratégico para el grupo, donde TM cuenta con una presencia consolidada en Riviera Maya a través de su actividad hotelera, con The Fives Hotels & Residences, y de nuevos desarrollos residenciales vinculados al turismo internacional.