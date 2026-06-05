Vectalia lleva su trayectoria centenaria a Global Mobility Call de Madrid

La empresa alicantina acude al Global Mobility Call la próxima semana en Madrid bajo el lema “Más de 100 años conectando historias”. Con este propósito, Vectalia lleva al certamen uno de los principales activos del grupo empresarial es su trayectoria y experiencia centenaria en la gestión de la movilidad y los servicios. El grupo, con más de cien años de historia, dispondrá de un stand propio donde todas las personas interesadas podrán visitarlo en el pabellón 5 de Ifema.

La empresa de automóviles La Alcoyana, los autobuses de los años 60 y las primeras mujeres que se pusieron al frente del volante son algunos de los recuerdos que se podrán visualizar en el stand de Vectalia, en una cita a la que acuden las principales empresas del sector y en la que Vectalia mostrará su historia y compartirá proyectos y experiencias para una movilidad más sostenible, eficiente, accesible y conectada. Además, presentará su oferta de servicios relacionados con la gestión de la movilidad en las áreas urbanas.

Debate

En la agenda de la feria está previsto que el jueves 11 de junio en el Ágora 1, Vectalia celebre una mesa redonda con concejales de varios municipios que reflexionarán sobre cómo las ciudades deben atender la demanda actual de viajeros y al mismo tiempo mejorar el servicio. La mesa, moderada por Ángel Hernández, director de Movilidad de Vectalia, contará con la participación de Pedro Juan Muriel Tato, concejal de Servicios Públicos, Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad de la Ayuntamiento de Cáceres; Carlos de Juan, concejal de Tráfico del Ayuntamiento de Alicante; y Francisco Navarro, concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Albacete.

Con su participación en Global Mobility Call, Vectalia quiere poner en valor una trayectoria de más de cien años marcada por la cercanía, la capacidad de adaptación y el compromiso con las personas. Una historia que hoy continúa evolucionando para dar respuesta a los nuevos retos de la movilidad, manteniendo intacta la misma vocación de servicio que ha acompañado a la compañía desde el primer día.