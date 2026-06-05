Foro Económico y Social del Mediterráneo
La oficina de barrio y la mediación vecinal, infraestructuras críticas inaplazables para la regeneración
La catedrática de Economía de la UA, PalomaTaltavull, subraya la necesidad de una regeneración quirúrgica y el uso de la eficiencia energética como herramienta
La catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante, Paloma Taltavull, fue la encargada de presentar las conclusiones del Consejo Local sobre Vivienda. Para la tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, la también comisaria del equipo de expertos fue clara respecto a lo que han considerado “cinco imprescindibles” que se obtienen del estudio aplicado a las propuestas de regeneración en barrios de Elche, Sant Joan d'Alacant y las propuestas previstas en el litoral alicantino. En primer lugar, Taltavull reconoció la sorpresa que se dio en el Consejo al conocer en profundidad estas iniciativas pioneras y comprobar que a problemas comunes se habían dado soluciones personalizadas.
Bajo el objetivo de dar respuestas al grave problema habitacional, la rehabilitación se presenta como una propuesta no solo viable, sino necesaria en un contexto en el que la brecha social de acceso a la vivienda crece a pasos preocupantes. Taltavull expuso, como pasos claves en una hoja de ruta, donde el objetivo prioritario es la evidente “renovación del parque de viviendas”, pues el grueso de España (47 %) responde al desarrollo realizado en los años 30.
“La regeneración debe adaptarse a cada tejido urbano”, subrayó en referencia a los tres ejemplos analizados en la provincia. “No hay una sola fórmula”. El segundo paso dirige las acciones hacia la “eficiencia energética y la accesibilidad económica como políticas sociales y no solo técnicas que garanticen nuestra sostenibilidad futura, no solamente energética, sino también económica y de salud”.
Del confort a la productividad
En varias ocasiones, Taltavull recordó que el “confort dentro de la ciudad y dentro de la vivienda, reduce la probabilidad de caer enfermo”. “Hay mucha literatura y evidencia empírica que respalda esto”, aseguró la investigadora. Las consecuencias es que el bienestar incrementa el rendimiento de adultos en el trabajo y menores en los colegios, por citar algunos ejemplos. “Es una apuesta positiva para el crecimiento de la economía”.
En tercer lugar, el consejo alicantino posicionó como imprescindible que brinda la rehabilitación la ventana que se abre hacia una “financiación viable que pasa por combinar y coordinar fondos públicos y privados”. “Es la única vía de solución que nosotros encontramos factible para, al menos, recuperar las zonas más deterioradas, más vulnerables”, comentó.
Por último, posicionó a la oficina de barrio y la mediación vecinal como infraestructuras críticas. “Cuanto antes empecemos a crearlas mejor”, aseveró. Finalmente, el equipo dirigido por Taltavull expresó su convencimiento de que “el análisis que hemos hecho en Alicante ofrece una matriz de soluciones transferibles a todo el arco del Mediterráneo. Nuestras soluciones puedan ser perfectamente exportadas a cualquier punto del arco Mediterráneo”.
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