El ADDA acoge el próximo 9 de junio la presentación del Anuario Económico de la Provincia de Alicante

El ADDA acogerá el próximo 9 de junio una cita para tomar el pulso a la economía alicantina y analizar los cambios experimentados en el territorio durante los últimos 25 años. El encuentro servirá para presentar el Anuario Económico de la Provincia de Alicante, una publicación que ofrece una radiografía actualizada y apunta los principales desafíos de la próxima década.

El acto, organizado por INFORMACIÓN y Prensa Ibérica junto a Ineca, Grupo Cooperativo Cajamar y Benigar se celebrará a las 9.30 horas en el Auditorio de la Diputación de Alicante, situado en el Paseo de Campoamor.

El informe analiza la evolución registrada en ámbitos estratégicos como el empleo, la actividad empresarial, el turismo, la industria, la demografía y las infraestructuras. / INFORMACIÓN

Transformación

El informe analiza la evolución registrada en ámbitos estratégicos como el empleo, la actividad empresarial, el turismo, la industria, la demografía y las infraestructuras. Su finalidad es aportar una visión de conjunto sobre el desarrollo reciente del tejido económico de la provincia y ofrecer una herramienta útil para instituciones, empresas y agentes sociales.

La jornada se abrirá a las 9.30 horas con la bienvenida a los asistentes. A continuación, el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, realizará la apertura editorial del encuentro.

Tras esta apertura, se empezarán a desgranar los principales datos y conclusiones de la publicación, en una jornada que contará con las intervenciones de Alfredo Millá, presidente de Ineca; Francisco Llopis, director de Estudios de la entidad; y Manuel Nieto, director territorial en Alicante de Cajamar.

El cierre institucional correrá a cargo del presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, antes de la despedida prevista para las 10.30 horas.

Sobre el anuario

El Anuario Económico de la Provincia de Alicante plantea una mirada de largo recorrido sobre los cambios experimentados en el territorio, al tiempo que identifica líneas de trabajo vinculadas a la competitividad, la conectividad, el fortalecimiento empresarial y la consolidación de un modelo de crecimiento sólido y equilibrado.

Noticias relacionadas

La publicación se repartirá durante el evento y, posteriormente, se ofrecerá a los lectores junto con INFORMACIÓN el próximo domingo 14 de junio, para trasladar este análisis al conjunto de la sociedad alicantina.