ASAJA Alicante: el futuro del campo a través del relevo generacional
La XVI edición de los Premios, otorgados durante la Noche de la Agricultura Alicantina, distingue a quienes sostienen el sector en un contexto marcado por la incertidumbre
ASAJA Alicante celebra dieciséis años reconociendo la labor de personas, empresas e instituciones que contribuyen de manera decisiva a la continuidad del sector primario de la provincia. Convertidos ya en una cita de referencia, este año la organización ha querido lanzar un mensaje inequívoco de esperanza como hilo conductor de estos galardones: existe talento y hay jóvenes que quieren dedicarse al campo.
En la apertura de la Noche de la Agricultura Alicantina, el presidente de ASAJA Alicante, José Vicente Andreu, puso el foco en la necesidad de garantizar la rentabilidad de las explotaciones en un contexto marcado por la incertidumbre hídrica, nuevas plagas y el incremento de los costes de producción. La clausura del acto corrió a cargo del secretario autonómico de Agricultura, Vicente Tejedo, mientras que el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, fue el encargado de poner el broche institucional.
Premios ASAJA Alicante 2025
El Premio Empresario Agrícola fue para Ovidio Más Sala, quien mantiene viva la tradicional Escaldà de la Pansa de la Marina Alta. A sus 40 años, es el único agricultor de la comarca que conserva este proceso artesanal. Su apuesta por la venta directa, la promoción gastronómica del producto y el aprovechamiento integral de la moscatel –uva, vino y pasa– han sido claves para este reconocimiento.
El galardón al Joven Agricultor recayó en Raúl García Vidal, de La Romana. Con solo 22 años ha creado Penyafresh, una empresa dedicada a la producción y comercialización de hortalizas y frutas de hueso. Sin tradición familiar agrícola ni tierras heredadas, ha consolidado un proyecto empresarial que también presta servicios de consultoría y mano de obra a otros agricultores.
El Premio Referente Ganadero distinguió a Irene y Jesús Gómez Calcerrada, de Ibi, por representar la continuidad de la cunicultura en la provincia. Padre e hija simbolizan la resistencia de un sector que afronta dificultades derivadas de los bajos precios de la carne y las crecientes exigencias normativas.
En la categoría Mujer Rural fue reconocida Esther Díaz Sabater, productora de uva embolsada del Vinalopó y fundadora de Uvas Amaia. Tras tomar las riendas de las tierras de su padre, se ha convertido en un ejemplo de conciliación y perseverancia con una producción amparada por la Denominación de Origen.
El Premio Promoción e Impulso del Campo recayó en el Ayuntamiento de Elche por su defensa del Trasvase Tajo-Segura e iniciativas como la implantación de un sistema pionero de recogida de residuos agrícolas.
Por último, Finca Morote recibió el Premio Trayectoria Agroalimentaria por ser uno de los últimos vestigios de la histórica Huerta de Alicante, tras décadas de expansión urbana, expropiaciones e infraestructuras. Cinco generaciones y su divulgación mediante visitas guiadas la convierten en un ejemplo de historia, tradición e innovación.
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