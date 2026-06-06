Elche y Sant Joan, ejemplos exportables en el Mediterráneo de rehabilitación de vivienda

La tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo se ha centrado en el Consejo Local de Vivienda sobre la rehabilitación y su papel. Lejos de teorías, desde la provincia de Alicante se han analizado casos prácticos como las regeneraciones de los barrios de San Antón en Elche y de Navarregui y la urbanización Niza en Sant Joan d’Alacant.

Los dos municipios abordaron desde empresas de gestión pública la recuperación de zonas y edificaciones degradadas que ponían en alerta no solo cuestiones urbanísticas, sino también medioambientales y sociales. La mesa de debate, moderada por el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, enfrentó los dos modelos que han utilizado los respectivos ayuntamientos y, sobre todo, sirvió para evidenciar que no hay fórmulas únicas, ni soluciones sencillas; sino que la complejidad burocrática y técnica obliga a que los procesos sean corales con el vecindario en el foco central y el diálogo como herramienta.

Así, el gerente municipal de Pimesa de Elche, Antonio Martínez, y la gerente de la también municipal de Personas y Ciudad (Pycsa), Rosa Cussac, explicaron los trabajos realizados en ambas localidades y el aprendizaje extraído en estos años. Además de los datos, las aportaciones son propuestas exportables a cualquier otro punto del arco mediterráneo, donde la vivienda es también una prioridad europea.

Victoria Ferrà, Antonio Martínez, Rosa Cussac, Jorge J. Blay, Toni Cabot, Elana Argilés, Paloma Taltavull, Cristóbal Ruiz y Rafa Ballester. / Rafa Arjones

Mayor ámbito para ilusionar

En primer término, Antonio Martínez comentó como una situación de «infravivienda» en el barrio de San Antón con origen en el desarrollo industrial, del calzado, de la ciudad en los años 60 sirvió para levantar con «provisionalidad» 16 bloques de escasa o nula calidad. Las crisis económicas posteriores malograron aquellos pisos, sin mantenimiento, ni propietarios que pudieran asumirlo.

«Es un proyecto de transformación urbanística y edificatoria de un barrio muy delimitado y con unas características concretas», empezó explicando el gerente de Pimesa. Tras la actuación en un primer bloque y los problemas que surgieron, el gestor municipal cambió la estrategia y modificó la convencional rehabilitación por la regeneración. Básicamente, se levantaron nuevos bloques que han servido para generar vivienda pública y de puente entre el derribo de los viejos pisos.

Al margen de la cuestión técnica y económica que no ha sido menor - cerca de 30 millones se llevan invertidos en cuatro bloques entre administraciones y propietarios -, Antonio Martínez destacó el factor humano. «Hay que ilusionar a la gente», repitió en varias ocasiones, porque el hábitat es una prioridad y el bienestar social y la felicidad que lleva aparejada tener una vivienda digna es una consigna que ha inundado la iniciativa que ahora aborda nueva fase.

Las actuaciones tienen que pensar en las personas y la eficiencia energética debe estar integrada en la vivienda, no a la inversa Antonio Martínez

Antonio Martínez, gerente de la empresa municipal Pimesa de Elche. / Rafa Arjones

«Las actuaciones tienen que pensar en las personas y la eficiencia energética debe estar integrada en la vivienda, no a la inversa», subrayó Martínez. El gerente ilicitano quiso ver en la nueva apuesta de la UE de descarbonización y dotación de fondos para el cuidado del medio ambiente una oportunidad, pero advirtió de que, en su opinión, el objetivo a alcanzar no puede ser el medio. En concreto, en el caso de la vivienda defendió priorizar dar respuesta primero a esta necesidad y convertir este eje en una herramienta y no en un medio.

La oficina, nexo vital

En este sentido, la responsable de Sant Joan, Rosa Cussac, compartió como la experiencia de Navarregui y Niza han situado al municipio a la vanguardia de la rehabilitación, pues ya hay «12 viviendas rehabilitadas por cada 1.000 habitantes».

El modelo de la localidad situada en el área metropolitana de Alicante ha sido diferente y una de los puntos destacados por los expertos del Foro Mediterráneo ha girado alrededor de la puesta en marcha de la «Oficina de barrio». El modelo de rehabilitación basado en la mejora energética se ha acompañado de un punto de referencia para los vecinos.

El nexo permanecerá, aunque ya no haya proyectos, como confirmó la gerente y el propio alcalde del municipio, Santiago Román. Y es que la gestión de fondos europeos y la información ha contado con un equipo técnico municipal que tendrá recorrido y dará continuidad a futuras actuaciones.

Sant Joan es una referencia de vanguardia con 12 viviendas rehabilitadas por cada 1.000 habitantes Rosa Cussac

Rosa Cussac, durante el debate sobre vivienda. / Rafa Arjones

Ambos responsables compartieron también un criterio primordial y es que las políticas municipales, autonómicos, estatales y europeas se deben coordinar para acelerar y dar mayor protagonismo a la rehabilitación. «Hay una norma que te dice que letra tiene tu casa de acuerdo con la eficiencia energética. Eso es papel mojado, porque hablamos de mucho más. Debemos preguntarnos si realmente existe voluntad por escalar estos proyectos”, concluyó Cussac.