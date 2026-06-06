El mercado de las cartas coleccionables: del patio del colegio a ventas millonarias

Hace dos semanas, en el Iberian Card Show de Barcelona, dos veinteañeros de Estados Unidos aterrizaron con un objetivo concreto: hallar cromos de Lamine Yamal antes de que arranque el Mundial. En apenas un solo fin de semana, gastaron cerca de 400.000 euros entre cartas del extremo del Barça, algunas de Leo Messi y varias promesas españolas del balompié. Horas después, las piezas viajaban rumbo a Estados Unidos con la esperanza de revenderlas con márgenes de hasta el 40%.

Sebas, el dueño de Grading Club en Barcelona —el único distribuidor español autorizado por PSA, una de las compañías que certifican el valor de las cartas más importantes del mundo— asegura que el mercado vive desde hace tres meses una carrera contrarreloj antes del Mundial. “Sí se está viendo más prisa por enviar cromos a PSA ante la expectativa de que ciertos jugadores exploten durante el torneo”. Además, añade que el negocio ha vivido un crecimiento “exponencial” en los últimos tres años, al calor del auge de la inversión.

“Casi se ha vuelto un mundo de inversión. O sea, el coleccionista se está reduciendo, y está creciendo más la figura del inversor-coleccionista, digamos”, apunta. “España es la cuna de todo lo que es el fútbol, del Barça al Madrid, los equipos que más venden en el mundo”.

Esta realidad choca de plano con el coleccionismo de cromos tradicional. El ritual de adquirir el álbum del Mundial de Fútbol o de La Liga e ir completándolo progresivamente, intercambiando cromos en el patio del colegio o el mercado y llegando a ceder varios ejemplares por un cromo muy deseado ha sido sustituido por otro muy diferente: los cromos como producto de inversión, monetizando su valor futuro a través de la nostalgia, en un mercado que no deja de crecer.

Box Se trata de una caja que contiene varios sobres. La historia con estos artículos es que, normalmente, prometen una cantidad mínima de cartas especiales, por lo que muchos coleccionistas se lanzan en masa a por ellas bajo la premisa de que les garanticen una carta especial o exclusiva.

Carta graduada Carta que ya ha pasado por las manos de alguna compañía de graduación, que ha certificado su autenticidad y le ha asignado una nota. Este proceso, normalmente, aumenta exponencialmente su valor.

Carta 'raw' Literalmente cruda, es la carta que aún no se ha enviado a una compañía para certificar su valor y estado.

Miles de millones al año

El coleccionismo de cartas dista mucho de ser un nicho. La realidad es que mueve miles de millones de euros, con cantidades ingentes de cartas a la venta en páginas de subastas especializadas. Según un informe elaborado por la consultora estadounidense Strategic Market Research, el mercado global movía en 2024 15.800 millones de dólares (13.561 millones de euros) al año. Mirando hacia el horizonte, con un porcentaje de crecimiento sostenido del 6,5%, las proyecciones descuentan que en 2030 moverá 23.500 millones de dólares anuales, más de 20.000 millones de euros.

Uno de los mayores catalizadores de su popularidad han sido los influencers. Tal y como destaca el informe, plataformas como YouTube, TikTok o Twitch han potenciado a creadores de contenido dedicados a abrir sobres masivamente, acudir a ferias de compraventa de cartas y, en general, al mundillo. Viendo a sus youtubers favoritos sumergirse en el hobby, miles de personas han decidido empezar en el coleccionismo, contribuyendo a engrosar unas cifras ya de por sí masivas.

Una distinción clave

Es importante realizar una distinción importante: los objetos de deseo que llegan a mover miles de millones no son los cromos adhesivos a los que el consumidor está acostumbrado en España. Son las conocidas como trading cards, láminas de cartón, duras, que usualmente se envían a compañías para protegerlas con fundas de metacrilato para preservar su valor. Si se hace una búsqueda rápida por una plataforma de venta de segunda mano, se puede ver como una edición especial de un cromo al uso —adhesivo y blando— de Messi puede llegar a alcanzar los 80 euros, muy lejos de los miles, incluso millones, que han llegado a costar las tarjetas de cartón.

Colección Es el conjunto completo de cartas que pertenecen a una misma edición, y se ponen juntas a la venta. Una colección puede tener alrededor de 200 cartas, que se distribuyen a través de sobres.

Grading Es el proceso de graduación de las cartas, a través del cual una empresa especializada revisa una carta, confirma que es auténtica, evalúa su estado y le asigna una nota, para después encapsularla en una funda rígida de metacrilato para protegerla del ambiente.

Rareza Término que hace referencia a la exclusividad de cada carta. Cuanto más difícil sea de encontrar, más interés generará entre los coleccionistas.

Las cartas más valiosas de la historia

Pese a que pueda parecer inverosímil, han llegado a existir cartas millonarias. La trading card más cara de todos los tiempos no fue de ningún deportista de élite, sino de Pikachu, la imagen más icónica de la franquicia de videojuegos Pokémon. El youtuber estadounidense Logan Paul la vendió el pasado mes de febrero por 16,5 millones de dólares, más de 15 millones de euros, tras haberla comprado cinco años antes por 5,2 millones de dólares.

Akkerman Cards, coleccionista de cartas de Pokémon desde hace años, reconoce que ha habido un efecto llamada con el famoso Pikachu. "La operación ha atraído a los grandes tiburones del mundo, y gente con muchísimo dinero ha decidido pagar cantidades desorbitadas por piezas de cartón", reflexiona. Sin embargo, apunta que el mundo de las subastas, lejos de las grandes operaciones, es muy simple. "Muchas empresas las hacen diariamente. Se lista a un precio mínimo, y el que puje más al final se la lleva", comenta.

Sin embargo, Akkerman apunta también a un formato de venta que, al contrario que en casi todo lo demás, se está popularizando: el cara a cara. "En EEUU nos llevan la delantera, pero en Europa también hay sitios en los que se hace —sin ir más lejos, el Iberian Card Show de Barcelona—. Hay vendedores que llenan sus puestos de cartas de cientos de miles de euros, dispuestos a venderlas todas y comprarte todo lo que tú lleves. Ese mercado del intercambio in situ ha hecho que la subasta pierda un poquito de peso", reflexiona.

La segunda carta más cara de la historia fue de baloncesto. Es única en el mundo, pues incluye las firmas e imágenes de dos de los mejores jugadores de la historia: Kobe Bryant y Michael Jordan. En agosto de 2025, la carta fue adquirida en una subasta gestionada por Heritage por un importe de 12,9 millones de dólares, convirtiéndose en la carta deportiva más cara de todos los tiempos, desbancando a la del beisbolista Mickey Mantle, impresa en 1952 y vendida en 2022 por 12,6 millones de dólares, que ahora ocupa el tercer puesto.

Infografía sobre las cartas más caras de la historia.

Una carta única

Existe un caso de una carta única, de la que solo se fabricó un ejemplar. La franquicia a la que pertenece es 'Magic: The Gathering', un famosísimo juego de cartas diseñado en 1993 por un profesor de matemáticas estadounidense. Basado en un universo de fantasía medieval, Magic lanzó una colaboración con la franquicia de libros 'El Señor de los Anillos'. Entre los cientos de miles de sobres que se pusieron a la venta, una carta única, la del famoso 'Anillo' que da forma a toda la saga, fue finalmente encontrada.

El canadiense Brook Trafton fue el afortunado en abrir el sobre que contenía la carta única en 2023. Automáticamente la mandó a PSA, la empresa de calificación de cartas más famosa del mundo, que le otorgó una calificación de 9 sobre 10. Debido a que no existen otros ejemplares, el precio de la carta podía no tener techo, por lo que el hallazgo se convirtió en un acontecimiento único para los coleccionistas y aficionados.

La tienda de cartas valenciana Gremio de Dragones llegó a ofrecer por ella dos millones de dólares, junto a una estancia en Valencia y una paella. Sin embargo, el comprador terminó siendo el famoso rapero estadounidense Post Malone, que puso por ella 2,6 millones de dólares. Así, una de las cartas más exclusivas del mundo ha vuelto a terminar en manos de un famoso, evidenciando el poder de atracción que tienen estos artículos.

¿Cómo se certifica el valor una carta? Para que estas cartas lleguen a valer tantísimo dinero, el papel de una serie de compañías es fundamental. Es el caso de las compañías de gradeo, entre que las que destacan Professional Sports Authenticators (PSA), Beckett o la española European Grading. Estas empresas son las encargadas de dar una calificación a las cartas, normalmente del 1 al 10, midiendo su estado de conservación y calidad de la impresión, principalmente. El diez, siendo la mayor nota que se otorga a tarjetas sin desgaste, con esquinas intactas, y un centrado impecable. Para conservarlas, las protegen a través de una funda de metacrilato, para que queden libres de polvo y demás elementos. Cuando un coleccionista con suerte obtiene una carta que cree que puede tener valor, y con el fin de preservarla, lo primero que debe hacer es escoger una compañía. Las más conocidas son PSA, CGC y Beckett, y el proceso administrativo es diferente para cada una de ellas. Las dos primeras utilizan formularios online para registrar las cartas y sus detalles, mientras que Beckett exige que la carta se envíe con el formulario correspondiente. Suponiendo que lo hiciera con la más famosa, PSA, el coleccionista rellenaría por Internet todos los detalles de la carta: juego o colección, nombre, número, año, idioma si aplica, etc. Para protegerla durante el envío, la carta se guarda en una funda de plástico blando, y después, para un extra, en una de plástico rígido. Tras empaquetarla en una caja bien acolchada —las compañías no se responsabilizan de los daños que puedan sufrir las cartas en su trayecto—, se envía el paquete. Una vez lo reciben en sus instalaciones, la compañía elegida revisará concienzudamente todos los detalles de la carta: lo primero es que sea auténtica, y una vez despejada la duda, atienden a las esquinas, bordes, líneas, posibles defectos de pintura y demás detalles que puedan devaluarla. Una vez han terminado el proceso, asignan una calificación y cobran. En caso de que una carta reciba una valoración perfecta y aumente de valor, la empresa puede reservarse el derecho a aplicar un suplemento de precio.

Slab Estuche rígido en el que se encapsulan las cartas para conservarlas, intentando maximizar su valor a lo largo del tiempo.

Sobre Paquete cerrado, al puro estilo de los cromos, que contiene una variedad de cartas aleatorias. Su precio varía en función de la franquicia de procedencia, pero en el caso de Pokémon, una de las más populares, rondan los 7 euros.

Trading card Significa 'carta coleccionable'. Se trata de una carta física, de cartón semiduro, que se pone a la venta a través de sobres en tiendas especializadas o quioscos. Pertenecen a un sinfín de sectores: deportes (baloncesto, fútbol, béisbol), videojuegos como Pokémon, series de anime como One Piece o juegos de cartas como 'Magic: The Gathering. La mayoría fueron inicialmente concebidas para jugar con ellas según ciertas reglas, con ataques y un medidor de vida, pero hoy en día son más bien objetos de colección.

Invertir en el próximo gol

La estrategia es sencilla: este rincón del coleccionismo, que promete, en sus mayores casos de éxito, rendimientos superiores al Ibex 35 o cualquier parqué, está invirtiendo en goles futuros. El índice de fútbol de CardLadder —una herramienta que rastrea el valor actual de cromos a partir de datos agregados del mercado— se ha revalorizado cerca de un 12% en apenas los últimos tres meses. Un cromo de Messi de 2004 acumula un rebote de casi el 13% en solo cuatro semanas, y puede llegar a valer hasta 9.500 dólares (8.195 euros) en su mayor estado. Otro, de Pelé del año 1958, puede valer hasta 37.820 dólares (32.637 euros).

Pero el verdadero frenesí está en los cromos de Yamal: una carta de 2023, que ahora vale unos 20.000 euros pero que se puede encontrar por 25.000 euros, en estado impecable se ha revalorizado casi un 60% en solo un mes. Esto implica una subida más de 60 veces superior al comportamiento mensual del principal índice español.

Y los cromos ya cotizan como si jugaran en el parqué. En los últimos años, los inversores han empezado a lanzar plataformas en las que se pueden adquirir estos artículos, como si fueran títulos en una empresa. Varias plataformas ofrecen participaciones en todo tipo de artículos, desde cromos hasta un trozo de madera firmado por Kobe Bryant, zapatillas de Michael Jordan, o incluso vino. Un ejemplo de ello es Rally, una plataforma respaldada por diversas empresas de capital riesgo y famosos, como el fundador de Reddit, Alexis Ohanian.