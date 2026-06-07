Mallas para frutas y jamones que se degradan sin dejar huella ambiental

Mallas para alimentos como frutas, verduras o jamones, que se degradan al final de la vida útil del producto sin dejar huella ambiental. Esa es la última propuesta de Hilaturas Miel, una veterana empresa situada en el municipio alicantino de Mutxamel, que ha hecho de la innovación y la sostenibilidad unas de sus principales puntas de lanza. Con una trayectoria a sus espaldas de nada menos que 43 años, la compañía ha ido diversificando su producción hasta especializarse en los hilos técnicos, lo que le ha hecho adentrarse en sectores tan exigentes como la defensa o la automoción, entre otros.

Ubicada en la comarca de l'Alacantí, la firma, sin embargo, está dirigida por empresarios de Alcoy, ciudad en la que el textil viene siendo la industria por excelencia desde hace siglos. Se trata de los hermanos León y Javier Grau, administrador y director de fábrica respectivamente, al que se le suma Jordi Pascual, que ejerce como director de exportación.

Jordi Pascual y los hermanos León y Javier Grau en el interior de la empresa. / Jose Navarro

Según recuerdan, Hilaturas Miel tiene su origen en una empresa anterior que no pudo soportar una de las tantas crisis por las que ha atravesado el sector. "Nuestros padres vinieron a verla y, pese a que la situación estaba complicada, decidieron poner en marcha un nuevo negocio que, con el paso del tiempo, ha ido evolucionando a lo que es hoy en día", explica Javier. Una prueba de ello, añade, es que en aquellos momentos apenas ocupaba 5.000 metros cuadrados, y hoy en día ya cuenta con unas instalaciones de 32.000.

La explicación a ese aumento de tamaño hay que buscarlo en la capacidad de adaptación de la compañía. León Grau recuerda que "arrancamos fabricando hilos para las alfombras y, cuando este producto fue a menos, nos pasamos a las mantas y después a la moda".

Todo en una trayectoria que ha llevado a Hilaturas Miel a la situación actual, en la que gracias a una decidida apuesta por la especialización y los hilos técnicos, se ha conseguido abrir una importante cartera de clientes en sectores como la automoción y la defensa, que exigen tejidos resistentes a las altas temperaturas y a los impactos, entre otras cuestiones. De hecho, la firma fabrica hilos para la confección de uniformes del ejército, policías y bomberos, y no solo de España, sino de otros países como Francia.

Proceso de fabricación en una de las máquinas de Hilaturas Miel. / Jose Navarro

Pues bien, dentro de esta dinámica en el que prima la innovación, la compañía acaba de desarrollar un nuevo tipo de hilos que prometen marcar un antes y un después en el mundo de la alimentación. Se trata de una nueva gama de hilados de poliéster bioactivos para el sector agroalimentario y cárnico que se biodegradan de forma controlada una vez el producto llega al final de su vida útil. El objetivo es reducir el impacto ambiental de determinados textiles de un solo uso, como son las mallas de frutas y verduras o las fundas textiles utilizadas para el jamón serrano y algunas carnes frías.

Según explica Jordi Pascual, estos tejidos se fabrican habitualmente con poliéster y polipropileno, materiales que ofrecen buenas prestaciones mecánicas, pero que al final de la vida útil se degradan muy lentamente, generando residuos persistentes y aumentando su impacto ambiental.

Con esta premisa, Hilaturas Miel ha desarrollado un acabado a base de enzimas microencapsuladas que se mantienen inactivas durante el almacenamiento, transformación y uso del producto, protegiéndolo frente a la humedad, la temperatura y las diferentes condiciones ambientales. La biodegradación solo se activa cuando las mallas o fundas entran en la fase de gestión de los residuos, a una temperatura de 30 grados y sin oxígeno. "De esta forma -subraya- pasamos de una degradación que en condiciones normales tardaría 500 años, a apenas dos o tres años".

Una de las máquinas dedicadas a la elaboración de hilados. / Jose Navarro

Dentro de esta filosofía empresarial, en el que la sostenibilidad es un factor cada vez más importante, la compañía también está apostando por las energías renovables. "Consumimos mucha electricidad y gas, y cuando llegan momentos como estos, en los que la guerra de Irán ha incrementado de forma notable los costes, es fundamental contar con fuentes de suministro alternativas tanto por conciencia ambiental como por la propia viabilidad de la empresa", apunta León Grau. En este sentido, destaca que cuentan con una caldera de biomasa, así como con un techo fotovoltaico que genera tres megavatios de energía solar.

Facturación

Hilaturas Miel produce tres millones de kilos de hilo al año y cuenta con una plantilla de 130 trabajadores, al tiempo que factura alrededor de 13 millones de euros. Eso la empresa en concreto, toda vez que forma parte de un grupo más amplio, en el que también están Área Tintura, ubicada en Alcoy y dedicada a los tintes, y Medesfil, dedicada a la importación de hilos. En conjunto, las tres razones sociales ofrecen empleo a 180 personas y facturan 21 millones de euros.

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Y todo en un contexto en el que los mercados internacionales son la base del negocio, toda vez que la firma, que cuenta con una filial en México y un centro logístico en Estados Unidos, destina un 80 % de la producción a las exportaciones.