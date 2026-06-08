El Consell cuadruplica las inspecciones de los pisos turísticos en un año en Alicante

Con el arranque de las delegaciones de los ayuntamientos a las inspecciones de Viviendas de Uso Turístico (VUT), los resultados del Plan de Inspección de Turisme de la Generalitat Valenciana 2025 deja patente que el foco ha estado en la lucha contra el intrusismo y economía sumergida, pero que también se duplicaron los controles en los establecimientos hoteleros .

Además, los programas ejecutados evidencian que el mayor peso del sector en la provincia centra, salvo algunas excepciones como los albergues rurales, el grueso de las inspecciones. En concreto, el 53 %, pues de los 4.862 controles realizados el ejercicio anterior, 2.570 se realizaron a empresas de la Costa Blanca. El incremento respecto al año pasado se sitúa en el 15 % respecto al territorio alicantino y del 30 % en el conjunto de la Comunidad, respecto a 2024.

Economía sumergida

Los motivos han girado, básicamente, alrededor de dos programas. El relativo a las VUT que ha pasado de 98 inspecciones a 376 en la provincia alicantina solo en el epígrafe relativo a intrusismo y economía sumergida. Para el caso de la Comunidad Valenciana, las cifras son de 459 frente a 782 controles.

Plan de Inspección de Turisme. Comparativa 2024-2025. / Fuente: GVA/ Turisme

El plan incorporó las primeras acciones municipales tras el acuerdo al que se llegó con Benidorm en este caso y que fueron 23 inspecciones. En total, la cifra se cuadruplicó respecto al año anterior. Con las incorporaciones de otros consistorios, especialmente, València, se espera que esta estadística se dispare el próximo año.

Por el contrario, se rebajó la fiscalización sobre la actualización y migración del Registro que se situó, de acuerdo con el documento de Turisme, en 109 el pasado año, frente a los 306 del 2024. En el cómputo global y referente, exclusivamente a VUT se pasa de un total de 429 controles a 508.

La administración pasó de 50 a 257 actuaciones en los hostales alicantinos en un ejercicio

Otro de los programas que más inspecciones han acaparado es el relativo a los establecimientos reglados. Hay que tener en cuenta que la manera de contabilizarlos ha variado ligeramente y ahora se unifican en un solo epígrafe. No obstante, el incremento es significativo porque se ha casi triplicado, en especial, en lo relativo a hostales.

En 2024, Turisme realizó controles en 120 locales -entre hoteles, hostales y pensiones -, mientras que en 2025, se alcanzaron los 343. En el conjunto de la Comunidad, se estuvo cerca de los 500.

Por volumen, el programa de inspección atiende a los controles de las empresas y su actividad, bien por denuncias o de ocio. En este apartado, Turisme sumo 201 actas más y registró las 1.919 en 2025. Por supuesto, el resto de segmentos han tenido su auditoria, aunque si se observan los resultados las cantidades son muy infriores.

Apartados como los bloques de apartamentos también crecen, en línea como ha ocurrido con los establecimientos y se pasa de 28 inspecciones en la provincia a 59.

Panorámica de Benidorm desde la playa de Poniente. / PILAR CORTES

Bajo esa tendencia, están los campings que crecen de 28 a 59 en la Costa Blanca. Para la Comunidad Valenciana, lo mismo: de 54 a 80 actas.

En las agencias de viajes, las inspecciones suben en Alicante, pero bajan para el conjunto regional. En Alicante, se dieron 161 frente a 131 en 2024; mientras en Comunidad fueron 196 frente a las 207 hace dos años.

La accesibilidad es otro de los ejes que ha ganado peso y la Conselleria de Turismo ya ha anticipado que será un epígrafe que irá a más. En este campo, se mira al conjunto de las empresas del sector y se disparan las inspecciones hasta las 127 en la provincia (193 %) frente a las 43, es decrr, duplican con creces.

Por último, y especialmente, en Alicante, Elche y Orihuela se tomaron medidas para detectar el intrusismo de guías turísticos.