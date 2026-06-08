Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Negociación huelga educativaAtaque perro EldaComisión Les NausCulpable asesinato Rocío AlfazColegios más demandadosDirecto Hogueras Alicante 2026Programación Hogueras
instagramlinkedin

Tecnología militar

Escribano (EM&E) suministrará 47 estaciones navales a la Marinha Portuguesa

La compañía española logra su primer contrato de esta envergadura a través de la agencia de compras de la OTAN y refuerza su posición en defensa naval internacional

Sentinel 2.0 de Escribano Mechanical &amp; Engineering (EM&amp;E).

Sentinel 2.0 de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). / Imagen cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pablo Gallén

Pablo Gallén

Madrid

Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) suministrará 47 estaciones de armas navales a la Marinha Portuguesa a través de la Agencia de Apoyo y Adquisiciones de la OTAN (NSPA, por sus siglas en inglés), según informó este lunes la compañía española.

La adjudicación supone un paso estratégico para la empresa especializada en innovación y tecnologías de defensa y seguridad, al tratarse del primer contrato de esta envergadura que gestiona a través de la NSPA. Según EM&E, esta operación refuerza su posición como socio internacional de referencia en el ámbito de la alta tecnología aplicada a la defensa naval.

El contrato se desarrollará en dos fases e incluye la entrega de distintas unidades de los sistemas Sentinel 2.0 y Sentinel 30, estaciones de armas de calibre 12,7 milímetros y 30 milímetros, respectivamente.

La compañía ha destacado que este suministro a la Marinha Portuguesa refleja su compromiso con el desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a reforzar la soberanía estratégica europea. Asimismo, considera que el contrato demuestra que sus sistemas cumplen con las necesidades y requisitos técnicos y operativos exigidos por la OTAN.

Noticias relacionadas

EM&E también ha subrayado que esta adjudicación consolida su trayectoria en el ámbito naval. Sus sistemas llevan años en servicio en distintos buques de la Armada Española y forman parte, además, de diversos proyectos internacionales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambios en las herencias entre hermanos, tíos y sobrinos: así queda la rebaja del Impuesto de Sucesiones
  2. El BOE confirma la jornada de 35 horas para algunos trabajadores: quiénes se benefician y desde cuándo
  3. El ingeniero Luis Fernando Sánchez Villena se sitúa como nuevo director del puerto de Alicante
  4. Entra en vigor la rebaja de impuestos que te ahorrará más de 2.000 euros en la compra de una casa en Alicante
  5. Juanma Lorente, abogado laboralista, avisa: 'No se puede empezar las vacaciones un viernes
  6. PLD Space da la campanada y ficha como consejera a la creadora de la red de satélites Astra
  7. Una empresa alcoyana fabrica las telas de las vestimentas que lucirán el Papa y su comitiva en España
  8. Aviso para los alumnos de Selectividad de Alicante: huelga de maquinistas del TRAM

Escribano (EM&E) suministrará 47 estaciones navales a la Marinha Portuguesa

Escribano (EM&E) suministrará 47 estaciones navales a la Marinha Portuguesa

Orange consuma la compra de MasOrange por 4.250 millones y toma el control total de la teleco como único dueño

Orange consuma la compra de MasOrange por 4.250 millones y toma el control total de la teleco como único dueño

El Reto Aitex bate récords con soluciones para eliminar el plástico en la cosmética

El Reto Aitex bate récords con soluciones para eliminar el plástico en la cosmética

Iberdrola refuerza su apuesta por Brasil con 4.500 millones para redes eléctricas en Bahía hasta 2030

Iberdrola refuerza su apuesta por Brasil con 4.500 millones para redes eléctricas en Bahía hasta 2030

El Ibex 35 cae un 0,66% pero conserva los 18.200 puntos con el crudo cerca de los 95 dólares

El Ibex 35 cae un 0,66% pero conserva los 18.200 puntos con el crudo cerca de los 95 dólares

El Puerto de Alicante impulsa la electrificación de su entramado ferroviario con la redacción del proyecto

El Puerto de Alicante impulsa la electrificación de su entramado ferroviario con la redacción del proyecto

El precio de la vivienda sube un 12,9% hasta marzo y las casas de segunda mano ya se revalorizan más que en la burbuja

El precio de la vivienda sube un 12,9% hasta marzo y las casas de segunda mano ya se revalorizan más que en la burbuja

España vuelve a aplazar la vuelta de los residuos nucleares que mandó a Francia y acumula ya 20 años de retraso

España vuelve a aplazar la vuelta de los residuos nucleares que mandó a Francia y acumula ya 20 años de retraso
Tracking Pixel Contents