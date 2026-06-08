La matriz de JD y Sprinter ya pisa los talones a Tempe como la mayor firma de moda de Alicante

Alicante se consolida como uno de los grandes centros de la moda española, al menos desde el punto industrial y logístico. Al gran centro de diseño y distribución de calzado que conforman las comarcas del Vinalopó -con Tempe como gran punta de lanza desde el parque empresarial de Elche-, se suma desde hace unos años la presencia en el polígono de las Atalayas de Alicante de Iberian Sports Retail Group (ISRG), la compañía que agrupa el negocio de Sprinter, JD Sports y Sport Zone en la península ibérica y que se ha convertido en uno de los mayores operadores de este segmento.

De hecho, en apenas cinco años la firma especializada en ropa y calzado deportivo ha recortado gran parte de la distancia que le separaba del zapatero del grupo Inditex y ya presenta cifras de facturación muy semejantes.

Así, ISRG cerró el ejercicio de 2024/2025 con un volumen de negocio de 1.542 millones de euros, tras crecer un 6,4 % durante el ejercicio, de acuerdo con las últimas cuentas depositadas por el grupo en el Registro Mercantil. Son solo 72 millones menos de los que ingresó en el mismo periodo el proveedor de calzado y complementos de Zara, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti y el resto de marcas del conglomerado fundado por Amancio Ortega, que antes de la pandemia más que duplicaba en volumen al grupo de ropa deportiva.

Beneficios

Eso sí, donde siguen bastante alejados es en los resultados. La matriz de Sprinter y JD Sports logró en el citado ejercicio un beneficio consolidado de 67,7 millones de euros, tras recuperarse del cierre de sus establecimientos en los Países Bajos, que el año anterior redujo sus ganancias hasta los 18,1 millones. Aún así se queda muy lejos de los 205 millones que anotó Tempe, propiedad al 50 % de Inditex y el empresario ilicitano Vicente García.

No obstante, a favor de ISRG cabe señalar las importantes inversiones que el grupo mantiene para expandir sus distintas marcas, en especial JD Sports, que supone la gran apuesta del conglomerado para atraer al público más joven. Así, mientras que Sprinter y Sport Zone están especializados en la venta de ropa y calzado para la práctica deportiva, JD se enfoca más hacia un estilo de vestir urbano para consumidores de entre 16 y 24 años, que utiliza las prendas de aspecto deportivo en su día a día.

Interior de una de las tiendas de Sprinter. / INFORMACIÓN

En total, el grupo propiedad de la multinacional británica JD Group contaba al cierre del citado ejercicio -que finalizó el 31 de enero de 2025- con 447 puntos de venta físicos, de los que 207 eran tiendas de Sprinter; 156 correspondían a JD; otras 82 a Sport Zone (cuya actividad se concentra en Portugal), y otras dos a Deporvillage, una compañía especializada en ciclismo que adquirió el grupo.

El grupo ya emplea a cerca de 11.000 trabajadores a lo largo del año, de los que una parte considerable desempeñan sus tareas en la sede central de la firma en Alicante, donde también está su principal centro logístico.

Historia

El origen de lo que hoy es ISRG hay que buscarlo en el año 1995, cuando se abrió la primera tienda Sprinter en Valencia. Tras una primera etapa de expansión, los buenos resultados de la cadena llamaron la atención de la multinacional británica JD Group, que opera en el mismo sector y decidió aliarse con la firma fundada por la familia Segarra -originaria de Elche, donde estaban las oficinas de la compañía hasta su traslado al polígono de Las Atalayas- para atacar el mercado ibérico.

Una alianza que se selló en el año 2011 y que se ampliaría posteriormente con la incorporación del grupo portugués Sonae (Sport Zone), lo que dio lugar a Iberian Sports Retail Group (ISRG). Sin embargo, en 2023 la familia Segarra y el accionista portugués decidieron activar una cláusula que obligaba a JD, hasta entonces titular del 50,02 % de las acciones, a adquirir la totalidad de la sociedad o a venderles su participación. La multinacional británica optó por la compra y se hizo con todo el capital social de la firma.

A pesar de que el diseño de la marca propia se realiza desde Alicante, la compañía adquiere en Asia la mayor parte de los productos que comercializa. En concreto, de acuerdo con el Informe de Información no Financiera de la compañía, el 67,98 % de sus suministros proceden de China, mientras que otro 28,36 % se fabrica en Bangladesh. Solo el 1,11 % procede de territorio comunitario, de acuerdo con estas mismas fuentes.

Por lo que respecta a las ventas, España aporta 1.116,9 millones de ingresos al grupo, por los 415,7 millones de Portugal y los 9,7 millones de Andorra.