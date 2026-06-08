La patronal juguetera pide la protección de la "Muñeca de Onil" como Indicación Geográfica

La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) ha solicitado formalmente ante la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo la declaración de la "Muñeca de Onil" como Indicación Geográfica Protegida. El reconocimiento, del que también podrán beneficiarse Ibi, Castalla y Biar, busca poner en valor uno de los patrimonios industriales, artesanales y culturales más representativos del sector juguetero español.

La solicitud, explican desde la propia patronal juguetera, ha sido registrada dentro del plazo establecido, y se encuentra actualmente en fase de tramitación por parte de la administración autonómica. Con esta iniciativa, se pretende reconocer jurídicamente una realidad ampliamente consolidada: la vinculación histórica de Onil con la fabricación de muñecas. Durante generaciones, el municipio alicantino ha sido identificado como un referente nacional en la creación, diseño y producción de muñecas, gracias al saber hacer de sus empresas, talleres, profesionales y familias vinculadas a esta actividad.

Planta de producción de la empresa Berjuan de Onil. / Juani Ruz

La “Muñeca de Onil”, subrayan desde la AEFJ, no es únicamente un producto. Representa una tradición productiva, una identidad territorial y una memoria colectiva que forma parte de la historia del juguete en España. Desde sus orígenes artesanales hasta el desarrollo industrial de marcas ampliamente reconocidas, Onil ha contribuido de forma decisiva a la evolución de la muñeca española y a su presencia en hogares de todo el país y de medio mundo.

La protección como Indicación Geográfica nace como una herramienta de cohesión, y permitiría reforzar la defensa de este nombre, preservar su autenticidad, favorecer la competitividad de las empresas vinculadas al territorio y garantizar que el reconocimiento acumulado durante décadas cuente con un instrumento jurídico adecuado. Cualquier empresa que fabrique muñecas en el área geográfica de la IG (Onil, Ibi Castalla y Biar) y que cumpla con el pliego de condiciones podrá acogerse a esta indicación.

Fábrica de Muñecas Antonio Juan, en Onil. / Juani Ruz

Cabe reseñar que los orígenes de la fabricación de muñecas en Onil se remontan a alrededor de 1870, cuando Ramón Mira Vidal inició la producción de figuras de barro y arcilla. Fue el inicio de una trayectoria industrial protagonizada por numerosas empresas, las cuales, en la actualidad, conservan ese legado, pero innovando y actualizándose a los cambiantes gustos y preferencias de la infancia en cada momento.

Expediente

Desde AEFJ quieren trasladar su agradecimiento a Padima, especializados en propiedad industrial e intelectual, al grupo de trabajo y a todas las personas que han contribuido a preparar esta solicitud. Este expediente, remarcan, es fruto de una labor colectiva orientada a proteger un legado que pertenece a Onil, al sector juguetero y a la historia industrial española.

La solicitud queda ahora en manos de la conselleria, que deberá continuar con la tramitación correspondiente. En el sector se confía en que este proceso permita avanzar hacia el reconocimiento oficial de una denominación que, de hecho, ya cuenta con un profundo arraigo social, histórico y cultural.