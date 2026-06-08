El Puerto de Alicante impulsa la electrificación de su entramado ferroviario con la redacción del proyecto

El Puerto de Alicante ha puesto en marcha la maquinaria para la modernización de su entramado ferroviario a través de la redacción del proyecto. La institución, en concreto, ha decidido adjudicar a las empresas Systra Ardanuy Ingeniería y Civis Consultores los estudios previos a una actuación estratégica, presupuestada en cuatro millones de euros, que consistirá en la electrificación y la implantación del ancho internacional en las vías. Todo ello con el objetivo de permitir la conexión de las instalaciones portuarias con el Corredor Mediterráneo.

El Puerto de Alicante se está preparando para su conexión con el Corredor Mediterráneo y permitir que los trenes de mercancías que circulan por el mismo puedan penetrar en el recinto sin ningún tipo de problemas. En este sentido, y teniendo en cuenta que la actual red ferroviaria del interior de las instalaciones portuarias es de ancho ibérico, resulta imprescindible la implantación de un tercer hilo para dotar de ancho internacional a todo el tendido de vía, manteniendo al mismo tiempo la operatividad con los convoyes de ancho ibérico.

Un tren carguero en el Puerto de Alicante. / Alex Dominguez

Adicionalmente, está prevista la electrificación de las vías interiores, garantizando la compatibilidad con la infraestructura gestionada por Adif, de manera que se reduzca el consumo de combustible y se mejore la eficiencia energética del transporte con origen y destino en el puerto.

Pues bien, con la finalidad de ejecutar los trabajos descritos, se acaba de poner en marcha la maquinaria para convertir este plan en realidad con la adjudicación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto. Tras la correspondiente licitación, el encargo, según la resolución de la mesa de contratación, recaerá en la unión temporal de empresas conformada por Systra Ardanuy Ingeniería y Civis Consultores, por un importe de 137.250 euros y un plazo de ejecución de nueve meses.

Un tren con contenedores de JSV circulando por el Puerto de Alicante. / INFORMACION

El proceso que ahora se impulsa, según ha explicado el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, deberá estar ejecutado en 2028, fecha para la que se espera la llegada del Corredor Mediterráneo a Alicante.

La actuación, según la información facilitada, tendrá un presupuesto cercano a los cuatro millones de euros por parte de Puertos del Estado en colaboración con Adif, que es la entidad con la que se vienen planificando los trabajos.

Estación

La electrificación y la adaptación de las vías al ancho estándar forman parte de un proyecto más ambicioso, como es la habilitación de la nueva estación intermodal del propio Puerto de Alicante. El objetivo principal es que pueda pasar a acoger trenes de hasta 750 metros de longitud frente a los actuales de 500 metros, lo que equivale a más de 50 contenedores de mercancías.

Según el plan de inversiones confeccionado por la Autoridad Portuaria, el conjunto de actuaciones programadas para modernizar las infraestructuras ferroviaria, como son la electrificación, la adaptación de las vías al ancho estándar y la nueva estación intermodal, rozará los 14 millones de euros.