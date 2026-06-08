El Reto Aitex bate récords con soluciones para eliminar el plástico en la cosmética

Este lunes ha tenido lugar la final del Reto Aitex 2026, una iniciativa impulsada por Aitex, centro de investigación e innovación, que premia las mejores ideas innovadoras propuestas por estudiantes de Educación Secundaria de la Comunidad Valenciana. Un total de 835 estudiantes de 30 municipios han tomado parte en el certamen, que en esta ocasión tenía como reto la eliminación de plásticos en la cosmética.

El acto, celebrado en las instalaciones de Aitex en Alcoy, ha reunido a alumnado, docentes y familiares en una jornada en la que se han presentado las soluciones finalistas ante el jurado. En esta edición, el reto ha invitado a reflexionar sobre el futuro de la cosmética con la pregunta: “Revoluciona tu neceser: ¿Cómo serían los cosméticos si no existiera el plástico?”, fomentando el desarrollo de alternativas sostenibles y respetuosas con el entorno.

Alumnos participantes en el Reto Aitex. / INFORMACION

Un total de 835 alumnos procedentes de centros educativos de 30 localidades de las tres provincias de la Comunidad Valenciana se han inscrito en esta edición, presentando 137 propuestas innovadoras. Tras un proceso de evaluación, ocho equipos han sido seleccionados como finalistas, representando a centros educativos de Banyeres de Mariola, Castalla, Foios, Ontinyent, La Pobla del Duc, Valencia y Xixona.

El jurado, compuesto por Isabel Soriano, Subdirectora de Laboratorios y Oficinas Internacionales; María Blanes, Coordinadora de Equipos de I+D, Equipos de Transferencia y Desarrollo; Esther Franco, Responsable del Equipo de I+D en Química Sostenible; y Óscar Calvo, Responsable del Equipo de I+D en Eco-procesos y Hábitat, ha valorado las propuestas en base a su calidad, viabilidad e innovación, siguiendo un criterio de 45, 35 y 20 puntos respectivamente.

Los premios han reconocido el esfuerzo y la creatividad del alumnado, otorgando un iPhone 16 al equipo ganador, patinetes eléctricos para el segundo clasificado, tablets para el tercero y diferentes tarjetas regalo para el resto de finalistas.

En palabras de Vicente Blanes, director general de Aitex, “el Reto Aitex vuelve a demostrar el enorme potencial de los jóvenes para proponer soluciones innovadoras ante desafíos reales. En esta edición, su compromiso con la sostenibilidad y la reducción del plástico refleja una clara conciencia sobre los retos medioambientales actuales y el papel que pueden desempeñar en el futuro del sector.”

Ganadores

El primer premio ha sido otorgado a la propuesta «Dermopil», un sérum acuoso innovador que incorpora una sofisticada dispersión de activos encapsulados mediante tecnología de esferificación, lo que permite una liberación controlada y progresiva de los ingredientes sobre la piel, optimizando su eficacia. La propuesta ganadora ha sido desarrollada por las alumnas del IES José de Ribera de La Pobla del Duc Sheila Canet, Sofía Canet, Noemí Pellicer y Carla Bravo.

Las alumnas ganadoras. / INFORMACION

El segundo premio ha recaído en las alumnas del colegio Hermes de Valencia, Lola Sisterna, Vera Ruiz y Laura Dauler: Este proyecto consiste en una mascarilla facial hidratante a base de kombucha fermentada impregnada con sérum natural a base de té verde y envasada en un sobre de papel de cera de abeja.

El tercer premio ha sido para las alumnas del IES de Xixona Paola Aguado, Nuria Garrigós, Mar Gisbert y Manar Kardad. Su proyecto se basa en un exfoliante natural elaborado con polvo de almendra y envase de biocomposite con forma de almendra hecho con cáscara de biopolímero vegetal.

Finalistas

La cuarta posición ha sido para el Colegio Diocesano María Asunta de Castalla con su propuesta «Bioform - Zeroplast Beauty». Los componentes de este equipo son Marta Juan, Esther Vidal y Álex Valdivieso. El proyecto consiste en un material biopolimérico para los envases cosméticos hecho de alginato de algas, fibras vegetales, ceras naturales, glicerina y carbonato cálcico.

La quinta posición ha sido para el IES Professor Manuel Broseta de Banyeres de Mariola con su propuesta «Frizzn’t». Las ganadoras son Maia Terol, Lluna Navas, Aina Sempere y Anahí Nicole Guagua. Han presentado una mascarilla capilar antiencrespamiento hecha de aguacate, yema de huevo y yogur natural envasado en un coco con tapa de tela de lino pintada con cera y tierra. El embalaje está hecho con papel plantable.

El reto se ha desarrollado en las instalaciones de Aitex. / INFORMACION

El sexto lugar ha sido también para el IES Professor Manuel Broseta de Banyeres de Mariola. Los componentes de este equipo son Marc Lozano, Javier Gil, Ángel Sempere y Marta Silvestre que han conseguido este premio por la propuesta «Green Man Kit». Han presentado un kit de cosméticos conformado por polvos para el pelo de almidón de maíz, cacao en polvo y aceites esenciales envasado en una caña de bambú y un champú que utiliza como envase una pastilla de gel de ducha.

La séptima propuesta premiada ha sido del IES Escultor en Francesc Badia de Foios con su propuesta «Keratrama». Los ganadores son Adrián Huerta, Xavi Gràcia y Dennis Beacker. Keratrama es un champú sólido de aceite de coco y keratina que se extrae de lana pre-consumo mediante micronización e hidrólisis térmica, obteniendo nitrógeno que se reutiliza en el envase.

Los alumnos Sofía González, Sara Ferrero, Martina Úbeda y Laia Molina del Colegio San José de Ontinyent han conseguido el octavo puesto con «Plasticless Glow», unos discos desmaquillantes biodegradables con el principio activo del desmaquillante incorporado en seco en el interior de la estructura del disco y que se activa en contacto con el agua.

Con esta iniciativa, Aitex continúa acercando la innovación y la tecnología a las nuevas generaciones, promoviendo vocaciones científicas y reforzando el conocimiento del sector textil y cosmético como un ámbito moderno, sostenible y en constante evolución.