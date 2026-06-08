Vectalia recibe el Premio Assolir por su estrategia de sostenibilidad y compromiso con el territorio
El galardón pone en valor la apuesta del grupo por electrificar su flota de autobuses
Las empresas del grupo Vectalia han sido distinguidas con el primer premio Assolir “por su estrategia de sostenibilidad, centrada en la descarbonización de la movilidad y los servicios públicos a la zona de Alicante", según ha informado la propia compañía. La Associació per la Sostenibilitat i la Resilència (Assolir) entregó por unanimidad del jurado este galardón al conglomerado de la familia Arias por “su compromiso con la transición hacia una flota ecológica, entre eléctrica y híbrida; la reducción de la huella de carbono, con uso de energías limpias y las iniciativas urbanas con la instalación de paneles digitales para promover el transporte público y la movilidad activa”, en palabras de Paquibel Server, de la empresa familiar Rolser.
Soledad Berdegal, consejera de Actiu, fue la encargada de entregar el galardón, una escultura de Juan Carlos Rayas Mestre, al director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Vectalia, Ezequiel Moltó, quien recordó “los compromisos del grupo Vectalia con las personas, con el talento, con el medio ambiente, con el territorio, con las tradiciones y las fiestas”.
Assolir destacó el papel de Antonio Arias, presidente del grupo Vectalia, y su apuesta por la movilidad sostenible, con la incorporación progresiva de flotas eléctricas e híbridas, la reducción de la huella de carbono mediante el uso de energías limpias y la implementación de iniciativas urbanas orientadas a fomentar el transporte público y la movilidad activa, así como la digitalización de los servicios de movilidad. Con más de 100 años de historia y presencia nacional e internacional, Vectalia consolida así su papel como agente clave en la transformación del modelo de movilidad, con especial impacto en el territorio alicantino.
Según afirman desde la compañía, Vectalia mantiene una sólida política de Responsabilidad Social Corporativa, en la que las personas constituyen el eje central y el principal referente sobre el que se articula toda la actividad de la empresa. Asimismo, colabora con una amplia variedad de asociaciones y colectivos, reforzando así su vínculo con el territorio, su cultura y su idiosincrasia.
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