Alfredo Millá (Ineca): "Alicante avanza, pero no converge" en los últimos 25 años

La evolución socioeconómica de la provincia de Alicante se ha marcado por una evolución constante que convence, si se miran los números, pero no converge. Con esta conclusión, el presidente de Ineca, Alfredo Millá, ha querido resumir el extenso y detallada Anuario Económico de los últimos 25 años. El documento realizado por el Instituto de Estudios Económicos alicantino, impulsado por INFORMACIÓN y que ha contado con la colaboración del Colegio de Economistas, Cajamar y el patrocinio de Benigar.

El empresario se ha encargado de iniciar la presentación de un informe que, además de los datos, aporta retos con la mirada puesta en los próximos cinco años y también cuenta con un listado de "Top 25 de empresas", con la que visibilizar el potencial de una provincia.

Millá ha puesto el foco en la que ha denominado: la paradoja alicantina. "Hemos duplicado nuestro PIB en un cuarto de siglo. Hemos superado los 2 millones de habitantes. Encadenamos máximos históricos y empleo pernoctaciones turísticas y exportaciones y, sin embargo, nuestra renta por habitantes se sitúa en el 74,4 % de la media nacional. En el puesto 45 del ranking provincial. Crecemos en volumen, pero perdemos protagonismo relativo. Alicante avanza, pero no converge. Esa es la frase que mejor resume el corazón del estudio".

Para el presidente, "el segundo es la realidad estructural que está detrás de esta paradoja. Nuestras empresas en promedio son un 25% más pequeñas que la media nacional, lo que limita la productividad y su capacidad de inversión".

El gran problema

En las conclusiones, Millá ha situado como hecho preocupante el acceso a la primera vivienda, que "se ha endurecido hasta convertirse por primera vez, desde 2008, en un problema social de primer orden". "Nos va a generar muchas preocupaciones en los próximos años si no cambiamos esta situación".

En tercer lugar, el responsable del Instituto es la "posición institucional de Alicante. La provincia recibe del Estado y de la Generalitat una inversión muy por debajo de que lo de lo que le corresponde por dimensión y aportación económica. El déficit inversor acumulado alcanza los 2.640 millones de euros. No es un dato anecdótico, condiciona la mejora de las infraestructuras y con ellas nuestra capacidad de competir".

A partir de estos tres puntos, Millá ha asegurado que el anuario es una herramienta útil para el empresariado y las administraciones públicas para la toma de decisiones. También ha puesto en valor el estudio, no solo como algo puntual, sino como un análisis que recoge las tendencias y las series que son la que ayudan a interpretar.

"Una provincia con este peso económico merece un anuario a su altura, riguroso. Este anuario se ha querido ofrecer precisamente esa mirada estructurada y comparable en el tiempo. Para el presidente de Ineca, el documento ofrece "una fotografía panorámica que sitúa todo lo demás" con un análisis sectorial detallado de los cuatro pilares productivos de la provincia: agricultura, turismo, industria y construcción inmobiliaria".

Empresariado, protagonista

También ha querido dar protagonismo al empresariado que ha participado indirectamente. "Al final sus economías no las hacen los indicadores macroeconómicos, las hacen las empresas, las personas y los proyectos conjuntos. Todo ello se cierra con un diagnóstico conjunto, 10 retos estratégicos y una hoja de ruta hasta el 2031.

Millá ha abierto el documento, pero la presentació ha contado con un nutrida representación del empresariado alicantino. En las intervenciones, han participado el director de Cajamar, Manuel Nieto y el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez. Entre los asistentes, el presidente de CEV Alicante, César Quintanilla; el de Avecal, Vicente Pastor, entre otros.

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(noticia en elaboración)