Los alicantinos ya necesitan 8,4 años de salario para comprar un piso

Los alicantinos que quieran comprarse una casa en estos momentos en la provincia deberán destinar a este fin el equivalente a 8,4 años de su salario íntegro. O, lo que es lo mismo, 101 meses sin gastar ni un solo euro en absolutamente nada más.

Al menos así lo asegura el estudio “Relación de salarios y la compra de vivienda en 2025”, basado en los datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs y en los precios medios de la vivienda de segunda mano en venta del Índice Inmobiliario Fotocasa. Un informe que pone de relieve las cada vez mayores dificultades que tienen los jóvenes y los recién llegados a la hora de acceder a un hogar en condiciones.

En el caso de la provincia, esos 8,4 años son el fruto de dividir el coste medio de una casa en Alicante, que se sitúa ya en 234.414 euros, según el citado portal, entre el sueldo medio ofertado, que se sitúa en 27.826 euros. Hace solo doce meses, ese mismo alicantino sólo hubiera necesitado 7,4 años, uno menos que ahora, lo que da una idea del fuerte repunte que ha experimentado el valor de los inmuebles en comparación con los ingresos de las familias.

El estudio también señala que Alicante se encuentra entre las demarcaciones con mayores problemas de accesibilidad, ya que solo en nueve provincias se tarda más en pagar la casa. Se trata de Baleares, donde se necesitan 15,1 años; Madrid, con 15 años, Málaga, con 12,9; Guipúzcoa, con 11,7; Tenerife, con 11,3; Barcelona, con 10,2; Vizcaya con 9,6; Girona, con 9,2; y Pontevedra, con 8,5.

El esfuerzo también es superior al del resto de la Comunidad Valenciana ya que, pese a incrementarse, en la provincia de Valencia solo son necesarios 7,1 años y en Castellón, apenas 4,7 años, de acuerdo con las mismas fuentes.

Mapa de accesibilidad a la vivienda. / FOTOCASA/INFOJOBS

Valoraciones

"España atraviesa la peor crisis de accesibilidad a la vivienda de su historia. Nunca antes los ciudadanos habían tenido que destinar tantos años de sueldo para comprar una vivienda. Y lo más alarmante es que la media nacional ya refleja una situación límite, porque en los mercados más tensionados, como Madrid o Baleares, el esfuerzo prácticamente se duplica. Esto evidencia hasta qué punto la vivienda se está alejando de la capacidad adquisitiva real de los ciudadanos y cómo la brecha territorial se agrava cada vez más. La vivienda ha dejado de ser accesible y es cada vez más difícil de alcanzar para millones de familias”, explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

"La compra de una vivienda continúa siendo uno de los principales retos económicos para los trabajadores. Los salarios ofertados en InfoJobs mantienen una evolución positiva con 27.336 euros brutos medios anuales y 2.278 euros mensuales si se divide en 12 pagas. Sin embargo, el incremento del 1% registrado en 2025 queda muy lejos de la subida del precio de la vivienda. Esta brecha creciente tiene un impacto directo en la capacidad de los ciudadanos para desarrollar proyectos a largo plazo, ya que obliga a destinar más años de trabajo y ahorro para acceder a una vivienda en propiedad. La vivienda se consolida así como uno de los factores que más condicionan la planificación financiera de los hogares", comenta Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs.