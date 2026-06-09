Fempa y sindicatos cierran una subida salarial del 3,25 % para 2026 y abren la puerta a revisarla con el IPC

La Federación del Metal de la provincia de Alicante, CCOO y UGT han firmado el convenio colectivo del sector que supone un incremento salarial del 3,25 % para este ejercicio y otras dos subidas del 2,5 % para las dos siguientes anualidades. El acuerdo entre la patronal y los sindicatos mayoritarios afecta a alrededor de 26.000 trabajadores y supone sellar una "garantía de paz laboral" hasta 2028. El nuevo convenio establece revisiones técnicas anuales con referencia al IPC, topadas al 0,75 % cada año, aportando estabilidad, previsibilidad y equilibrio tanto para las empresas como para las personas.

Desde la federación, han destacado el hecho de que "se mantiene sin cambios la jornada laboral (1.800 horas de trabajo efectivo) y se introduce la limitación de los complementos de incapacidad temporal a la vigencia de la relación laboral". Además, el texto del convenio ha sido actualizado para adaptarse a las nuevas necesidades normativas, sociales y organizativas, incorporando contenidos relativos a protocolos LGTBI, planes de movilidad sostenible y planes de emergencia climática.

El presidente de Fempa, Jose Julián Farell, ha destacado la importancia de este acuerdo “porque dota de paz laboral y estabilidad a un sector que vive en un contexto de permanente crisis e incertidumbre, y que necesita marcos claros para poder seguir generando actividad económica y empleo en la provincia de Alicante”.

Foto del convenio colectivo firmado entre Fempa, CCOO y UGT para el comercio del metal en Alicante / INFORMACIÓN

Marco estable

Asimismo, ha subrayado que “la firma de este convenio demuestra que el diálogo social y la negociación responsable son herramientas fundamentales para alcanzar acuerdos equilibrados, capaces de atender la realidad de las empresas y, al mismo tiempo, ofrecer certidumbre a más de 26.000 personas trabajadoras”.

Desde la patronal del metal, también se ha valorado positivamente la firma de este convenio, que proporciona un marco estable para el comercio metal de la provincia de Alicante, un sector clave para la actividad económica, el empleo y la vertebración productiva del territorio. El acuerdo alcanzado permite avanzar en seguridad jurídica, competitividad empresarial y protección de las condiciones laborales, reforzando el compromiso de las partes con el diálogo social y la negociación colectiva.

La firma del convenio para los años 2026, 2027 y 2028 representa un paso importante para consolidar la estabilidad del sector, facilitar la planificación de las empresas y garantizar un horizonte laboral claro para miles de profesionales vinculados al comercio metal en la provincia de Alicante. Con este acuerdo, Fempa, CCOO y UGT reafirman su apuesta por una negociación responsable, equilibrada y orientada a preservar la actividad económica, el empleo y la cohesión laboral durante los próximos tres años, según señalan en un comunicado.