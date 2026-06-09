El gran reto de Alicante: transformar el crecimiento en prosperidad

La provincia de Alicante no ha sabido convertir el crecimiento económico de los últimos 25 años en mayor bienestar de la misma forma que lo han hecho otras comunidades y regiones españolas. De hecho, la falta de productividad provoca que cada vez sean necesarios más trabajadores para como mínimo mantener -aunque en realidad se ha reducido- la contribución que realiza al PIB nacional.

Así lo recoge el Anuario Económico elaborado por Ineca e impulsado por Prensa Ibérica e INFORMACIÓN que se ha presentado este martes en el ADDA, y que ha contado con el patrocinio de Cajamar y Benigar y la colaboración del Colegio de Economistas de Alicante. Un documento de más de cien páginas que realiza un exhaustivo recorrido por los principales indicadores económicos y sociales de la demarcación del último cuarto de siglo, con una conclusión contundente: "El verdadero problema no está solo en cuánto se crece, sino en cómo se crece", según ha recalcado el director de Estudios de Ineca, Francisco Llopis, encargado de exponer las principales conclusiones.

De acuerdo con este análisis, la provincia ha adoptado en estos últimos años un modelo de crecimiento extensivo, basado en sumar personas y puestos de trabajo más que en mejorar la capacidad de generación de valor. Para ilustrar esta afirmación, el informe compara la aportación al empleo y la riqueza nacional en distintos momentos de este periodo.

Así, mientras que en el año 2000, Alicante era capaz de aportar el 3,14 % del PIB español con solo un 3,31 % de los puestos de trabajo de todo el país, en la actualidad necesita hasta el 3,57 % de los empleos para generar el 3,10 % de la riqueza española. Es decir, que Alicante trabaja más, pero su aportación relativa a la riqueza nacional ha disminuido respecto a principios de siglo. Mientras el empleo crece horizontalmente, el crecimiento vertical -el del valor añadido- se ha estancado.

Las causas

"Ante esto, la reflexión que debemos hacernos es "¿por qué algunos territorios generan prosperidad durante décadas, mientras otros, con recursos similares, quedan atrapados en dinámicas de crecimiento limitado o terminan cayendo?", ha preguntado Llopis. "¿Por qué algunas ciudades o comarcas se convierten en foco de atracción de talento, inversión e innovación, manteniéndose en ese bucle superior de crecimiento constante, mientras otros luchan por mantener su actividad o no logran recuperarse de los shocks?", ha añadido.

El Anuario Económico se ha presentado en el ADDA. / ÁLEX DOMÍNGUEZ

El propio experto ha respondido a la pregunta, citando los tres factores que, a su juicio y, según se recoge en el anuario, son los responsables de esta divergencia. El primero es lo que en economía se conoce como "rendimientos marginales decrecientes", que se produce cuando un sistema está alcanzando sus límites operativos. Es decir, cuando añadir más recursos (por ejemplo, más trabajadores, más turistas o más empresas) a una estructura que no evoluciona genera cada vez menos resultados.

En otras palabras, que los esfuerzos cada vez rinden menos por los cuellos de botella que existen en ese sistema, como pueden ser infraestructuras saturadas, la falta de mano de obra cualificada o un acceso a la vivienda cada vez más complicado.

Frente a esto aparece el segundo factor, que es la "escalabilidad territorial". Según ha explicado el director de estudios de Ineca, un territorio escalable es aquel capaz de aumentar su bienestar sin multiplicar proporcionalmente sus costes estructurales. En palabras más simples, que Alicante debe aprender a transformar la innovación en productividad, para que el crecimiento no dependa exclusivamente de consumir más recursos, sino de utilizarlos mejor.

Por último, Francisco Llopis ha puesto sobre la mesa el concepto de "función de producción", que asegura que la prosperidad no solo depende del capital y el trabajo, sino de la capacidad de combinar ambos de forma eficiente mediante la cooperación, la confianza institucional y la transferencia de conocimiento entre empresas y universidades.

Los tres posibles futuros de la provincia. / INECA

Ante esta situación, el estudio plantea tres posibles escenarios futuros en la provincia. Uno en el que haya un crecimiento proporcional, donde el aumento de recursos invertidos genere un incremento lineal de la riqueza. Otro en el que se caiga en una "trampa decreciente", como ha ocurrido en los últimos años, en los que cada esfuerzo rinde menos; y un tercero, el deseable, en el que la colaboración multiplique los retornos de cada inversión.

Diez retos

Frente a este escenario, Ineca y Prensa Ibérica plantean diez retos para cambiar el rumbo de la provincia con el horizonte puesto en el año 2031, con el que se quiere conseguir que Alicante aumente su aportación del PIB nacional hasta el 3,27 %. El primero de estos retos pasaría por reducir la brecha de productividad por empleado desde el 86,9 % de la media nacional en que se encuentra en este momento, hasta el 90 o 92 %.

El segundo sería la diversificación del modelo productivo, para reducir la dependencia del turismo y la construcción y lograr un mayor peso de las actividades tecnológicas. En tercer lugar, se plantea una modernización de la industria, con más automatización y una apuesta por el ecodiseño.

El cuarto reto pasa por elevar la productividad de la agricultura que, pese al récord exportador del año pasado, con 1.702 millones, apenas se sitúa en el 56 % de la media nacional. En quinta posición, el informe aboga por un sector turístico más sostenible, en el que no se busquen más turistas, sino atraer a aquellos que generen un mayor gasto y desestacionalicen la actividad.

Los retos que plantea el anuario para la provincia de Alicante. / INECA

El sexto reto es buscar una solución al actual problema de acceso a la vivienda -en concreto, bajar la barrera de nueve años que exige actualmente la compra de una casa-; lo que también depende del séptimo, que es reducir la actual tasa de desempleo.

En octavo lugar, plantea mejorar la inclusión financiera, garantizando el acceso a los servicios bancarios y el apoyo al tejido productivo; mientras que el noveno pasa por ejecutar infraestructuras históricas pendientes, como el Corredor Mediterráneo de ferrocarril.

Gobernanza

Pero Llopis ha querido detenerse especialmente en el décimo reto, el de gobernanza institucional. Según ha apuntado, no basta con tener buenas ideas si no existe una "arquitectura institucional" capaz de ejecutarlas con rigor y medir sus resultados.

Para transformar la gobernanza provincial, se proponen medidas concretas, como la creación de un Observatorio Provincial para medir objetivos en tiempo real, presupuestos orientados a resultados, y una oficina de captación de fondos públicos más agresiva. Un dato clave es la inversión real: el informe señala que la inversión actual es apenas del 4,6% de los impuestos que se liquidan, y el objetivo sería elevar esta cifra hasta el entorno del 10%.

En suma, una de las principales conclusiones del anuario es la necesidad de mayor cooperación. Según ha expuesto Francisco Llopis, el éxito del territorio no dependerá de esfuerzos individuales aislados, sino de la capacidad de generar conexiones reales entre empresas, instituciones y la sociedad civil. La pregunta que queda en el aire para los decisores políticos y económicos es clara: ¿están las inversiones actuales construyendo capacidades permanentes para el futuro o simplemente resolviendo necesidades puntuales?