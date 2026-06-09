El juez decreta la liquidación de Tutto Piccolo y el administrador ya negocia un ERE para la plantilla

Era un final que se veía venir. El juzgado de lo Mercantil 1 de Alicante ha decretado el concurso voluntario de acreedores y la apertura de la fase de liquidación de las tres sociedades que conformaban el grupo Tutto Piccolo, la que fuera una de las principales firmas de moda infantil con sede en Alcoy.

Una situación que, además, ha llevado a que el administrador concursal de la firma ya haya iniciado las negociaciones para la puesta en marcha de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para la plantilla de la compañía, según han confirmado fuentes de CC OO. Una decisión que, en este caso, es casi un alivio para los trabajadores que, en su mayoría, llevan en ERTE desde el pasado mes de octubre.

La declaración del concurso, que se ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, ha llegado acompañada de otro auto en el que se autoriza la aplicación de reglas especiales para la liquidación de estas sociedades, con el objetivo de agilizar el proceso, lo que facilita la subasta de los bienes o la posible venta de la unidad productiva.

Al respecto, a principios de este año trascendió la posibilidad de que el grupo catalán Talaman se quedara con la compañía alcoyana, pero, según apuntan fuentes sindicales, se trató de un acuerdo exclusivamente para la cesión de una campaña y los trabajadores no tienen constancia de la existencia de ninguna otra oferta.

Historia

Fundada en 1982 por el matrimonio formado por Mercedes Moltó y Desiderio Mataix, Tutto Piccolo llegó a ser una de las marcas más reconocidas en el segmento de la moda infantil, con presencia en grandes almacenes, como El Corte Inglés, además contar con varias tiendas propias.

Imagen de las instalaciones de la empresa Tutto Piccolo en Alcoy. / PASKUA

Sus modelos llamaron la atención de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, que se asoció con ellos para sus colecciones destinadas a niños y bebés, lo que aumentó aún más la relevancia de la marca.

Sin embargo, el acuerdo con la diseñadora acabó hace ya varios años y en los últimos tiempos la compañía había visto caer sus pedidos. Fue en este contexto en el que la firma solicitó a la Autoridad Laboral un ERTE por causas económicas, que ha afectado al 80 % de sus 44 trabajadores. Una plantilla que se encarga del diseño y la comercialización de las prendas, ya que la firma tiene completamente externalizada su producción desde hace bastante tiempo, según apuntan desde CC OO.

Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Tutto Piccolo SAU -cerradas a 31 de marzo de 2024-, la firma cerró el ejercicio con una facturación de 7,4 millones de euros, un 11 % menos, con un resultado neto de 40.900 euros.

Del total de ventas, hasta 3,4 millones se contabilizaron en el mercado nacional, otros 1,2 millones de euros procedieron del resto de mercados europeos, mientras que 2,7 millones procedieron de la exportación a terceros países.