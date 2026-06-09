Mercadona comprará 1.800 toneladas de higos y brevas a proveedores de Alicante

Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, prevé comprar 1.800 toneladas de brevas e higos en 2026 a proveedores alicantinos, un 16 % más que el año pasado, cuando adquirió 1.550 toneladas. La empresa, en su apuesta por ofrecer productos de proximidad, trabaja con proveedores de la zona.

La campaña alicantina de brevas va de finales de mayo a junio y la de higos de julio a agosto. Durante este periodo, los clientes de cualquier punto de España y Portugal van a poder adquirir brevas e higos procedentes de la zona alicantina. Sin embargo, a partir de septiembre, de este último fruto incorpora también producción procedente de otras zonas españolas, como Lleida y Extremadura.

La cosecha de los higos tiene lugar entre julio y octubre. Sin embargo, los que no han madurado para entonces permanecen en la higuera y se convierten en brevas, que se recolectan en junio del año siguiente. Además de la recolección, existen otras diferencias entre estos dos frutos: el higo tiene un color más intenso y un sabor más dulce y aromático, mientras que la breva es más alargada y con una piel más gruesa.

Mercadona ha generado, junto a los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, un ecosistema emprendedor que, destacan desde la compañía, es motor de crecimiento y genera valor en las zonas en las que desarrolla su actividad.

Recolección de higos en una explotación alicantina. / INFORMACION

La apuesta de Mercadona por el sector primario español le ha permitido consolidar así su compromiso de disponer de producto de origen nacional en sus más de 1.600 supermercados en España siempre que por estacionalidad, calidad y por cultivo sea viable. De esta manera, más del 85 % del surtido de Mercadona es de origen nacional, con productos cultivados, pescados, elaborados o transformados en España, como el 100 % del aceite de oliva, que es español, y todos los cítricos en temporada.

De este modo, Mercadona continúa estrechando vínculos con los sectores estratégicos agroalimentarios españoles como son el agrícola, el ganadero, el pesquero y el acuícola, reforzando con todos ellos su apuesta por la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización. Al mismo tiempo, los proveedores españoles asumen un papel relevante en la cadena de montaje de Mercadona, pues su implicación conjunta permite seguir promoviendo y consolidando un proyecto de crecimiento compartido.

Resultados

En 2025 este ecosistema, en el que participan más de 14.000 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, entre los que se encuentran más de 370 transportistas, ha vuelto a consolidar el liderazgo de Mercadona en el sector, tal y como demuestran sus cifras. En 2025 las compras de Mercadona en España alcanzaron los 30.200 millones de euros, un 4 % más que el año anterior.