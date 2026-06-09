Nuevo hachazo a la pesca: la UE prepara un recorte de 4.000 millones en las ayudas al sector

Hachazo en toda regla de la Unión Europea (UE) a la pesca. Si no era suficiente con los recortes en los días de trabajo a los que se está enfrentando el sector en el Mediterráneo, incluido el alicantino, ahora las autoridades comunitarias tienen previsto reducir de 6.000 a 2.000 millones de euros el fondo plurianual que se destina a esta actividad. Una drástica reducción de 4.000 millones que, tal y como se ha puesto sobre la mesa este martes en una reunión en Alicante del comité de seguimiento de estos fondos, tendría un enorme impacto sobre las ayudas destinadas a las paradas biológicas, la modernización de las lonjas o la inversión en la flota. Y todo mientras los pescadores continúan bajo la espada de Damocles ante la previsión de que puedan seguir restándose jornadas de actividad, algo ante lo que el ministerio ya ha anunciado que piensa plantear batalla.

La sede de Casa Mediterráneo ha acogido la sesión anual del comité de seguimiento del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), organismo encargado de gestionar en España las ayudas comunitarias dirigidas al sector. La reunión, a la que han asistido representantes de las diferentes comunidades autónomas, se ha celebrado bajo la incertidumbre que representan las intenciones manifestadas desde la propia UE de aplicar un tijeretazo en toda regla a estos fondos.

La directora general de Ordenación Pesquera, Aurora de Blas, dialogando con el conseller Barrachina. / PILAR CORTES

Así lo ha explicado la directora general de Ordenación Pesquera y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Aurora de Blas, quien destaca que, frente a los 6.000 millones que se presupuestaron para el periodo 2021-2027, la intención es reducir la partida a solo 2.000 millones en el periodo 2028-2034. "Lo que se pretende -señala- es que la pesca, aparte de a estas ayudas, pueda acceder también a otros fondos como los regionales o los de cohesión".

En cualquier caso, la representante ministerial no esconde que el anuncio ha provocado preocupación, porque, añade, "de entrada, el recorte va a ser más que considerable, a lo que hay que añadir que para acceder a los otros fondos se va a tener que competir con otros sectores".

También se ha mostrado muy crítico con estas intenciones el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, quien ha estado presente en la apertura de la sesión. "Perder un instrumento como un fondo propio para la pesca supondría poner en riesgo las ayudas a las paradas biológicas, la modernización de las lonjas, la inversión en la flota y los proyectos que dan futuro al sector", ha advertido.

Los asistentes a la reunión celebrada en Casa Mediterráneo. / PILAR CORTES

Y ha remarcado que estos fondos funcionan como una palanca de inversión en la Comunidad Valenciana, dado que, según sus palabras, "los 51 millones de euros que aportan movilizan cerca de 120 millones de inversión total en el sector pesquero y acuícola autonómico".

Normas

Durante su intervención, Barrachina también ha defendido que las normas europeas deben adaptarse a la realidad del Mediterráneo, en relación a los continuos recortes en los días para salir a faenar. "Menos jornadas son menos ingresos, más barcos amarrados y más pescado importado en nuestros platos en lugar de nuestras lonjas", añadiendo que los recortes no se corresponden "con los esfuerzos ya realizados por el sector en materia de sostenibilidad, selectividad, trazabilidad y control".

Imagen de archivo de una protesta en el puerto de Santa Pola. / AXEL ALVAREZ

Preguntada acerca de estas restricciones en la pesca del Mediterráneo, Aurora de Blas ha señalado que todavía no se conoce la propuesta para el próximo año, aunque ha reconocido que la actual Comisión "tiende a recortar para evitar que los recursos pesqueros disminuyan, pero estos recursos están mejorando como consecuencia del plan de acción que venimos aplicando desde hace años, y lo que trasladamos es que esa mejora se debe ver reflejada en la actividad que se permite al sector".

En este sentido, ha asegurado que el ministerio, con Luis Planas a la cabeza, va a defender los intereses de los pescadores y que no va a permitir que se vea perjudicado por las políticas comunitarias.

Los asistentes a la reunión, que han sido recibidos por Andrés Perelló, director de Casa Mediterráneo, han analizado la aplicación de las ayudas europeas, dado que de los 6.000 millones de euros del plan en vigor, 1.120 millones corresponden a España. A ello hay que añadir las aportaciones del Estado y las comunidades autónomas, que elevan la inversión a 1.500 millones.