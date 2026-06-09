OpenAI prepara su salto a Wall Street y registra ‘en secreto’ su futura salida a bolsa, aunque no ha decidido la fecha definitiva

La carrera de la inteligencia artificial ya no se libra solo en los laboratorios y centros de datos. También se juega en Wall Street. OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, ha confirmado que ha presentado de forma confidencial la documentación preliminar para salir a bolsa en Estados Unidos, un movimiento que abre la puerta a una de las operaciones financieras más esperadas –y potencialmente más grandes– de la década tecnológica.

OpenAI ha dado el primer paso formal hacia su futura salida a bolsa. La compañía dirigida por Sam Altman anunció este lunes que ha remitido de manera confidencial un borrador del formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el documento que las empresas presentan antes de debutar en el parqué.

Aunque el movimiento confirma que el salto bursátil está ya sobre la mesa, la empresa ha querido enfriar cualquier expectativa inmediata. “Aún no hemos decidido el calendario”, señaló la compañía en un breve comunicado, donde también reconoce que “puede pasar un tiempo” antes de convertirse en cotizada porque todavía hay decisiones estratégicas que resultan más sencillas como empresa privada.

La operación llega en un momento clave para la industria de la inteligencia artificial. El auge de ChatGPT ha convertido a OpenAI en uno de los gigantes tecnológicos de mayor crecimiento del mundo y ha desencadenado una auténtica carrera multimillonaria entre compañías como Anthropic, Google, Meta o xAI, la firma de Elon Musk.

Según Reuters, OpenAI podría aspirar a una valoración cercana al billón de dólares en su debut bursátil, una cifra que la situaría entre las mayores salidas a bolsa de la historia reciente. La empresa no ha confirmado ni el tamaño de la operación ni el precio previsto de las acciones, pero el mercado interpreta el registro confidencial como una señal clara de que quiere mantener abierta la opción de cotizar en cuanto las condiciones sean favorables.

Bankinter avisa del riesgo de euforia en torno a la IA

El posible estreno bursátil de OpenAI también empieza a despertar cautela entre algunos analistas financieros. En uno de sus últimos informes sobre el sector, el Departamento de Análisis de Bankinter reconoce que el proceso supone “un paso más” hacia una hipotética salida a bolsa de la compañía en el cuarto trimestre de 2026, pero advierte de que las valoraciones que maneja el mercado son “difíciles de justificar” con los ingresos actuales de la empresa.

Los analistas del banco español consideran que OpenAI afronta ahora un reto clave: demostrar que puede monetizar de forma sostenida el enorme éxito de ChatGPT y mantener cuota de mercado frente a rivales cada vez más agresivos, especialmente en el segmento empresarial. En ese terreno, Bankinter señala directamente la presión competitiva de modelos como Gemini, de Google, o Claude, de Anthropic.

La entidad también muestra cierto escepticismo sobre la inversión directa en desarrolladoras de IA si finalmente salen a bolsa. Frente a ello, su equipo de análisis cree que hay más visibilidad y solidez en empresas que se benefician del ecosistema de la inteligencia artificial, como Microsoft, Nvidia, Amazon o ASML, proveedor clave de maquinaria para fabricar chips avanzados.

El nuevo frente de la guerra por la IA

La decisión de OpenAI no llega sola. Apenas unas semanas antes, Anthropic –la empresa responsable del asistente Claude– también había iniciado movimientos similares para preparar una posible salida a bolsa en Estados Unidos. Todo ello refleja hasta qué punto la inteligencia artificial se ha convertido ya en el principal campo de batalla tecnológico y financiero del planeta.

Detrás de esta carrera hay una realidad evidente: desarrollar IA avanzada requiere cantidades masivas de capital. Entrenar modelos cada vez más complejos, construir centros de datos y garantizar suministro de chips de Nvidia se ha convertido en una batalla financiera además de tecnológica.

En el caso de OpenAI, el crecimiento ha sido meteórico. La firma asegura ya cientos de millones de usuarios semanales en ChatGPT y mantiene acuerdos estratégicos con gigantes como Microsoft y Amazon. Sin embargo, también afronta costes gigantescos y una presión creciente por demostrar que el negocio puede ser rentable a largo plazo.

¿Qué significa una presentación ‘confidencial’?

En Estados Unidos es habitual que las grandes empresas tecnológicas inicien el proceso de IPO de forma reservada. El mecanismo permite a la SEC revisar documentación financiera y realizar observaciones antes de que los datos se hagan públicos.

Eso no significa que la salida a bolsa sea inminente. De hecho, OpenAI insiste en que todavía no existe una decisión definitiva sobre cuándo debutará en el mercado. Pero el mensaje para inversores y rivales es claro: la compañía quiere estar preparada para activar el botón en cualquier momento. Y Wall Street ya toma nota.