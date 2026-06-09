Los pisos ya valen un 70 % más que durante la burbuja en algunos municipios de Alicante

El descenso que ha experimentado la venta de viviendas en la provincia todavía no se percibe en las valoraciones que realizan los tasadores. Al contrario, el hecho de que el stock de casas disponibles sea cada vez más reducido y de que la demanda se mantenga elevada sitúa el metro cuadrado en niveles históricamente altos, hasta el punto de que en la mayoría de las grandes poblaciones se superen los máximos alcanzados durante la burbuja inmobiliaria de hace dos décadas.

Así lo refleja la estadística que trimestralmente elabora el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana con los datos que le reportan las principales tasadoras del país y que sitúa ya el valor medio del metro cuadrado en el conjunto de la provincia en 1.992 euros, un 15,7 % más que hace solo un año, pero, sobre todo y quizá lo más importante, un 13 % por encima del máximo que alcanzó este indicador en el segundo trimestre de 2008.

Aunque desde el sector se trata de desvincular la situación actual con la generada durante aquellos años, no deja de resultar significativa. En especial, porque lo que realmente refleja es la creciente dificultad de una parte cada vez más amplia de la población para acceder a una vivienda en propiedad.

Además, se trata de una situación que afecta tanto a la vivienda de nueva construcción, como a la de segunda mano. En el primer caso, el metro cuadrado en la provincia ya se valora a 2.555 euros, tras subir un 14 % en los últimos doce meses, mientras que la vivienda usada ya cotiza a 1.973 euros por metro, un 15,4 % más.

La parte positiva es que, unas valoraciones más elevadas, también permiten solicitar hipotecas más altas, lo que está salvando muchas operaciones de compraventa que, de otra forma, no pasarían el corte de los exigentes criterios que impone la normativa bancaria a estas operaciones. Eso sí, lo hace a costa de que el comprador deba destinar un mayor porcentaje de sus ingresos al pago de la cuota o la ampliación de los plazos para devolver el dinero.

Diferencias por municipios

Aunque en los últimos años la subida del coste de la vivienda ha sido generalizada, no ha afectado a todas las comarcas alicantinas por igual, y la diferencia no se está únicamente en el binomio costa/interior. Dentro de los municipios del litoral también ha habido evoluciones muy distintas en función, especialmente, de la disponibilidad de vivienda y del volumen de nueva construcción.

De esta forma, en doce de los 18 municipios de los que el ministerio facilita información desagregada por tener más de 25.000 habitantes censados, el valor del metro cuadrado ya supera el máximo histórico alcanzado durante la vivienda, mientras que en los otros aún resulta más asequible que entonces.

Urbanizaciones en la zona de Benitatxell. / David Revenga

Entre las zonas donde el valor tasado de las casas está más disparado destacan varias poblaciones de la costa norte de la provincia, con Xàbia a la cabeza. Los tasadores atribuyen ya un valor de 3.685 euros por metro cuadrado a las propiedades en este municipio de la Marina Alta, lo que supone 1.478 euros más que en el anterior máximo. O, en otras palabras, que calculan que las casas en esta población ya valen un 67 % más que en plena burbuja.

Sin llegar a este extremo, en Calp las tasaciones ya se sitúan un 30 % por encima de las que se registraban en 2008, con 3.001 euros por metros. Igualmente, en Dénia ya están un 21 % más elevadas, con 2.841 euros; mientras que en Benidorm la diferencia es del 18,2 %, al valorarse el metro de apartamento en 3.089 euros.

Otras poblaciones

Fuera de esta zona, el municipio donde las tasaciones superan con mayor diferencia las registradas en la época de la burbuja es Santa Pola. En la actualidad el metro se valora en 2.488 euros, un 20,5 % más. En contraste, en la cercana Torrevieja sólo están un 4,3 % más caros, con 2.182 euros por metros, y en Orihuela, un 7,8 %, con 2.166 euros.

Lo que explica esta diferencia es el mayor volumen de oferta disponible en esta zona de la Costa Blanca, donde el mercado es mucho más líquido -hay más producto en venta y también más compradores- y donde también se ha construido en mayor cantidad en los últimos años.

Mención aparte merece la situación de la ciudad de Alicante, donde las tasaciones ya valoran el metro cuadrado en 2.265 euros, un 18,2 % más que en plena burbuja especulativa. Por el contrario, en Elche solo están un 1 % más caros, con 1.684 euros.

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En cuanto a las poblaciones donde todavía no se han alcanzado los máximos del anterior ciclo alcista, se encuentran todas en el interior, donde la demanda ha tardado bastante más tiempo en reactivarse, ante la ausencia de compradores extranjeros.

Es el caso de Villena, con el metro cuadrado en 910 euros, un 18,4 % por debajo del valor de 2008. En Novelda está en 987 euros, un 12,6 % menos que en su máximo de 2008; y en Elda, en 980 euros, un 13,7 % menos. También Alcoy sigue más barato que entonces, con 1.041 euros por metro, un 14,3 % por debajo de la cifra de 2008.