Estas son las especias que más utilizan los españoles para cocinar

La curiosidad por descubrir nuevos sabores llegados de otras geografías o la necesidad de sazonar los platos preparados con nuevas técnicas, como el air fryer, está provocando cambios en las especias que utilizan los españoles a la hora de cocinar. Una realidad que conocen bien en Novelda, el municipio alicantino que concentra esta industria en España y que este 10 de junio celebra el Día Mundial de las Hierbas y las Especias.

Un momento idóneo para repasar la salud de este condimento. Eso sí, el auge de nuevas especias más exóticas, por así decirlo, no ensombrecen a las tradicionales, que siguen siendo las reinas en la mayoría de hogares españoles.

Así, según el listado que ha elaborado Carmencita -el principal fabricante del sector- el orégano se mantiene como la especia más consumida, imprescindible en platos mediterráneos y recetas rápidas del día a día. Muy cerca se sitúan el ajo en polvo, cada vez más utilizado por su practicidad, y la canela, tanto en rama como molida, cuyo uso se extiende desde la repostería hasta bebidas y recetas saladas.

Las cocinas españolas incorporan nuevos tipos de especias. / INFORMACIÓN

La pimienta negra, el perejil o el pimentón dulce siguen siendo básicos habituales de la cocina tradicional, mientras que otras especias como el comino molido o la cúrcuma continúan ganando presencia gracias al creciente interés por descubrir sabores internacionales y nuevas formas de cocinar. Completan este listado ingredientes como la cayena o la cebolla en polvo, cada vez más presentes en elaboraciones rápidas y recetas de inspiración global.

Nuevas tendencias

Según explican desde la firma noveldense, el crecimiento en el uso de la freidora de aire ha impulsado el desarrollo de mezclas específicas diseñadas para soportar altas temperaturas sin perder aroma, sabor ni color, adaptándose a una cocina más rápida y funcional. También gana peso en el sector de las especias el consumo de 'toppings' y sazonadores, especialmente entre quienes recurren a platos preparados o recetas sencillas y buscan potenciar el sabor de forma rápida y accesible.

A ello se suma el auge de la curiosidad por descubrir platos típicos de la cocina internacional, que ha llevado a mezclas como ras el hanout (mezcla de especias típicas de Oriente Medio), chimichurri o garam masala (mezcla de especias muy empleada en la cocina india, bangladesí, pakistaní, nepalí y otras gastronomías del sudeste asiático) a consolidarse en muchas despensas, reflejando un consumidor más abierto a experimentar sabores del mundo desde casa.

Incluso el café se ha convertido en territorio de innovación con la tendencia del Spice coffee de Carmencita, que incorpora ingredientes como canela o combinaciones especiadas para enriquecer la experiencia de consumo.

"Cuando empezamos a impulsar el Día de las Hierbas y Especias en España, apenas existía conversación alrededor de esta fecha. Sin embargo, hoy vemos un consumidor mucho más interesado por el sabor, por experimentar y por incorporar nuevas mezclas a su cocina diaria. Creemos que era necesario poner en valor el papel que las especias tienen en nuestra gastronomía", señala Jesús Navarro Alberola, director general de la compañía.