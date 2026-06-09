La UA reúne a los mejores expertos mundiales en ciencias del comportamiento

La Universidad de Alicante acoge del 10 al 12 de junio la Foundations of Utility and Risk Conference (FUR) (Congreso de Fundamentos de Utilidad y Riesgo), una conferencia interdisciplinar que reúne a teóricos de la decisión, científicos del comportamiento, economistas, psicólogos, matemáticos, científicos de la gestión, investigadores en medicina y ciencias de la salud, filósofos, estadísticos y otros investigadores, quienes debatirán sobre la toma de decisiones bajo la incertidumbre.

Así, 250 especialistas de diferentes áreas de conocimiento se reúnen en la UA en una conferencia, organizada por el Departamento de Fundamentos de Análisis Económico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. El comité organizador está compuesto por los investigadores de la UA Juan Francisco Blázquez, Carmen Beviá, Han Bleichrodt, Carlos Cueva, Iván Payá, Joel Sandonís, Adam Sanjurjo y Javier Vázquez.

La alta participación, según los organizadores, “confirma tanto la relevancia internacional del encuentro como la capacidad de atracción de la Universidad de Alicante, del Departamento de Fundamentos del Análisis Económico y de la ciudad de Alicante como sede académica y científica”.

La historia de la Conferencia FUR se remonta a 1982, cuando el científico del comportamiento noruego Ole Hagen, junto con Maurice Allais, quien posteriormente recibió el Premio Nobel de Ciencias Económicas, organizaron la primera edición de FUR en Oslo.

Desde entonces, la Conferencia FUR se ha celebrado en Venecia (1984), Aix-en-Provence (1986), Budapest (1988), Durham (1990), París (1992), Oslo (1994), Mons (1997), Marrakech (1999), Turín (2001), París (2004), Roma (2006), Barcelona (2008), Newcastle (2010), Atlanta (2012), Rotterdam (2014), Warwick (2016), York (2018), Gante (2022) y Brisbane (2024).

Sevgi Yuksel será la encaregada de abrir el congreso. / INFORMACION

A lo largo de su historia, seis premios Nobel han presentado sus trabajos de investigación en la conferencia. La Conferencia FUR abarca una amplia gama de áreas, entre las que se incluyen la teoría de la decisión, la economía conductual y experimental, la psicología conductual y experimental, la teoría conductual de juegos, los modelos de elección estocástica, el juicio y la toma de decisiones, la psicología social y la neurociencia. En la actualidad, es una de las conferencias más prestigiosas de las ciencias del comportamiento a nivel mundial.

El desarrollo de esta disciplina tiene importantes implicaciones para el diseño y la aplicación de políticas públicas en diversos ámbitos. Algunos ejemplos son el diseño de planes de jubilación, las medidas frente al cambio climático y los programas de salud pública orientados a promover la prevención. Muchos países han creado unidades específicas para aplicar las ideas de la economía del comportamiento a problemas sociales y económicos actuales. La organización de FUR permitirá mostrar que la ciudad de Alicante y la Comunidad Valenciana se sitúan en primera línea de este desarrollo, de gran relevancia para la sociedad.

Ponentes

El programa cuenta con la participación de destacados ponentes, como Mohammed Abdellaoui, de HEC París– CNRS, que investiga la toma de decisiones individuales, centrándose en la percepción de la incertidumbre y el tiempo desde una perspectiva conductual y formal. Su trabajo ha sido publicado en revistas de alto impacto en economía, gestión y psicología, como American Economic Review, Econometrica, Management Science, Journal of Economic Theory, Journal of Econometrics, Games and Economic Behavior , entre otras.

También intervendrá José Apesteguia ICREA Research Professor de la Universitat Pompeu Fabra, cuyo trabajo se centra en la toma de decisiones individuales, con especial énfasis en sus fundamentos psicológicos. Emplea herramientas teóricas y un enfoque empírico para comprender mejor cómo deciden las personas y mejorar el poder predictivo de los modelos de decisión en entornos económicos.

Sus investigaciones han sido publicadas en revistas de referencia como Econometrica, Management Science, Journal of Economic Theory, Journal of the European Economic Association y Games and Economic Behavior entre otras.

Otra de las ponentes es Bruine de Bruin, Provost Professor de Políticas Públicas, Psicología y Ciencias del Comportamiento en la Sol Price School of Public Policy de la University of Southern California (USC), y directora de la USC Schaeffer Behavioral Science and Policy Initiative.

José Apesteguia es otro de los conferenciantes. / INFORMACION

Su investigación busca comprender y orientar cómo las personas toman decisiones sobre su salud personal, su huella de carbono y sus finanzas domésticas. Ha publicado más de 170 artículos revisados por pares sobre estos temas en revistas como Nature Climate Change, American Journal of Preventive Medicine y Journal of Behavioral Decision Making, entre otras.

Forma parte del consejo editorial de Perspectives on Psychological Science, Journal of Behavioral Decision Making, Decision, Medical Decision Making, Journal of Risk Research y Psychology and Aging. Algunos de sus proyectos recientes se centran en cómo denominar los alimentos veganos o si deberíamos cambiar el término que usamos para referirnos al cambio climático.

Además, también impartirá una ponencia Ani Guerdjikova, profesora en la Université Grenoble Alpes, Francia. Su investigación busca comprender cómo las personas toman decisiones bajo incertidumbre, centrándose en teorías que se alejan del modelo económico tradicional, que supone un alto grado de racionalidad. Aplica estas nuevas teorías al funcionamiento de los mercados y a problemas sociales urgentes, como el cambio climático.

Ha publicado sus trabajos en revistas de alto impacto en economía, como Econometrica, Journal of Economic Theory, International Economic Review y Journal of Economic Behavior and Organization, entre otras.

Pietro Ortoleva es profesor de Economía y Asuntos Públicos en Princeton University, adscrito al Department of Economics y a la School of Public and International Affairs. Es licenciado por la Università di Torino y doctor en Economía por New York University. Antes de incorporarse a Princeton, fue profesor en el California Institute of Technology y en Columbia University. Actualmente es coeditor de la American Economic Review.

Su investigación se centra en teoría económica, economía del comportamiento, economía experimental y economía política. Entre sus trabajos más recientes destacan estudios sobre la relación entre preferencias temporales y ante el riesgo, preferencias por la aleatoriedad, modelos con especificación errónea en entornos complejos, dependencia del punto de referencia, diseño de mecanismos y encuestas incentivadas a gran escala con énfasis en aspectos conductuales.

Finalmente, Sevgi Yuksel, profesora de Economía en New York University, centra en la economía experimental y del comportamiento, así como en la teoría aplicada. Su investigación teórica se enfoca en la teoría de juegos, que aplica a cuestiones de calado como la desigualdad, la información sesgada y la polarización política.

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Ha publicado sus trabajos en revistas punteras en economía, como American Economic Review, Econometrica, Quarterly Journal of Economics e International Economic Review, entre otras.